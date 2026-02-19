Babi Cruz discordou de notas da Mocidade na apuração do Grupo Especial - Reprodução/Instagram

Babi Cruz discordou de notas da Mocidade na apuração do Grupo EspecialReprodução/Instagram

Publicado 19/02/2026 21:54 | Atualizado 20/02/2026 08:26

Rio - Babi Cruz divulgou um vídeo nesta quinta-feira (19) lamentando as notas recebidas pela Mocidade Independente de Padre Miguel que resultou na 11ª colocação do Grupo Especial em 2026. A viúva de Arlindo Cruz falou sobre o processo interno da escola nos últimos anos.

"Gostaria de saber se a Mocidade está sendo julgada dentro da Marquês de Sapucaí porque não condiz as notas com o que a Mocidade apresentou. A nossa escola vem passando por períodos de transição e dificuldades, mas esse foi um desfile que resgatou a nossa autoestima, reafirmou a nossa identidade e honrou a trajetória de uma escola vitoriosa e revolucionária", disse ela.

A empresária espera providências de Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). "Olha, o pré-julgamento...a Mocidade não foi julgada na avenida. Eu tenho certeza que nosso amado presidente, Gabriel David, coerente, sensato, preocupado com tudo que tem na avenida e com todas as escolas de samba, eu tenho certeza que nosso presidente vai averiguar e entender nossa comunidade."

Apesar disso, Babi Cruz também felicitou a Viradouro pelo título conquistado. "Vitória do samba. Vitória do sambista. O Carnaval é isso: celebração, entrega e reconhecimento", destacou. Neste ano, a Mocidade exaltou a vida e carreira de Rita Lee (1947-2023). Já a Viradouro homenageou o mestre de bateria Ciça.