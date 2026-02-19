Babi Cruz discordou de notas da Mocidade na apuração do Grupo EspecialReprodução/Instagram
Babi Cruz reclama de notas da Mocidade: 'Não foi julgada na Avenida'
Com homenagem para Rita Lee, escola terminou em 11º lugar no Grupo Especial
Anitta e Monobloco comandam 'saideira' do carnaval no Centro
Mais de 30 blocos desfilam na cidade maravilhosa até domingo (22); veja a lista
‘Maricá vai revolucionar o carnaval do Rio’, garante prefeito Quaquá ao erguer taça
'Nada se faz sem vocês. Hoje é o dia mais feliz da minha vida', disse
Fotos: maricaenses festejam muito o título na Série Ouro: 'Nosso momento chegou'
Torcida lota a quadra da agremiação para celebrar o feito inédito
Campeão na Série Ouro, intérprete Zé Paulo Sierra fala sobre desafio e futuro na União de Maricá
'É uma escola que trabalhou duro o ano todo', disse o cantor, que despistou ao falar sobre renovação
Carnavalesca anuncia saída do Arranco: 'Em busca de novos desafios'
Annik Salmon comunicou decisão nesta quinta-feira (19)
