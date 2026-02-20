Anitta e Pedro Luís, vocalista e fundador do MonoblocoVictor Chapetta / Brazil News / Divulgação

Isabelle Rosa
Rio - Se engana quem acha que o Carnaval chega ao fim na quarta-feira de cinzas. Até domingo (22), mais de 30 blocos desfilam na Cidade Maravilhosa. Anitta é o grande destaque deste sábado (21). A Poderosa comandará seu megabloco no Circuito Preta Gil, no Centro, com concentração às 7h, e promete colocar todo mundo para dançar ao som dos maiores sucessos da carreira como: "Gostosin", "Sei Que Tu Me Odeia", "Vai Malandra", "Savage Funk", "Funk Rave" e mais. Hits do pop e axé também estão garantidos no repertório.
fotogaleria
Monobloco desfila no Centro, neste domingo (22) - Divulgação
Anitta e Pedro Luís, vocalista e fundador do Monobloco - Victor Chapetta / Brazil News / Divulgação
Pedro Luís fala sobre desfile do Monobloco - Divulgação
Anitta - Victor Chapetta / Brazil News
Anitta - Roberto Filho / Brazil News
Com o tema "Pode entrar que a casa é sua", o Monobloco comanda a 'saidera' do Carnaval de 2026, no Centro, neste domingo (22), no mesmo local. Para o desfile deste ano, Pedro Luís, vocalista e um dos fundadores do Monobloco, adianta uma homenagem à Preta Gil, que morreu aos 50 anos, vítima de câncer, em julho de 2025. "Preta era uma amiga querida e tinha uma estreita relação com o Monobloco, além de desfilar no mesmo percurso que a gente, o qual ganhou seu nome em uma merecida homenagem. Cantaremos 'Sinais de Fogo'".
Outra novidade é que Comissão de Frente preparou uma coreografia especial para música da artista, que abrirá o desfile, e vai interagir, pela primeira vez com os integrantes da bateria, comandada pelo mestre Celso Alvim. O cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu aos 66 anos, em agosto de 2025, também será lembrado em sambas como "O Show Tem Que Continuar" e "Samba de Arerê".
No repertório, os clássicos do Monobloco, como "Taj Mahal", "Fio Maravilha" e "Explode Coração" estão garantidos, assim como os hinos autorais "Arrastão da Alegria" e "Funk do Monobloco". 
Formado por Pedro, Celso, C.A. Ferrari e Sidon Silva, o Monobloco foi criado em 2002 a partir de uma oficina de percussão, com o objetivo de resgatar o movimento dos blocos de rua. Ao longo dos anos, os integrantes arrastaram milhares de foliões e se consolidaram como um dos maiores nomes do carnaval carioca. 
"O balanço de 1/4 de século é muito positivo, crescemos com todo cuidado possível pra contemplar nossos alunos e foliões da melhor maneira possível. O carnaval do Rio tornou-se gigante, com as dores e as delícias que isso traz. Mas é sem dúvida a festa mais democrática de todas, cabe a todos cuidar que assim permaneça", torce Pedro. 
O vocalista, então, recorda suas memórias mais marcantes do carnaval. "Vou destacar duas: nosso desfile em frente ao prédio em que Elza Soares morava em Copacabana, e fazer uma baita homenagem para ela, enquanto ela sambava e acenava de sua varanda na cobertura; e a participação de Leci Brandão em nosso desfile em São Paulo. Só consegui chorar durante toda a sua participação, tamanha foi a emoção que senti".
Veja a lista completa de blocos abaixo: 
B.C. Urubu Malandro
Sexta-feira, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Largo São Francisco da Prainha, 4

Bloco da Anitta - Megabloco
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33 - Centro

Bloco Sem Saída
Sábado, às 8h
Local: Botafogo
Concentração: R. Gen. Severiano, 52

Bloconce
Sábado, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo, 484

Bafafá
Sábado, às 10h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça São Salvador, 6

Chulé de Santa
Sábado, às 12h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Joaquim Murtinho, 2012

O Bloco - Faroeste Caboclo
Sábado, às 12h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18

Se Essa Rua Fosse Minha
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Praça Sandro Moreira - Rua Marquês de Abrantes, 100

Berço do Samba
Sábado, às 13h
Local: Lapa
Concentração: Av. Mem de Sá, 41

G.R.B.C. Bloco do Playmobil
Sábado, às 13h
Local: Jardim Carioca
Concentração: Rua Artur Magioli, 42

Alegria da República (Movimento cultural Alegria da República do Rio)
Sábado, às 14h
Local: Lapa
Concentração: R. dos Inválidos, 1

Bloco dos Cachaças
Sábado, às 14h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3604

Bloco Superbacana
Sábado, às 14h
Local: Glória
Concentração: Praça Luiz de Camões

Bloco Pela Saco
Sábado, às 15h
Local: Botafogo
Concentração: Praça Tião Belo - R. São Clemente, 306

Caraxué
Sábado, às 15h
Local: Paquetá
Concentração: R. Cerqueira, 74

Mulheres de Chico
Sábado, às 15h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval
Sábado, às 16h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: R. Ana Leonidia, 190

Bloco da Ressaca
Sábado, às 16h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464

Sufridus de Copacabana
Sábado, às 16h
Local: Copacabana
Concentração: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)

G.R.B.C Só Cachaça
Sábado, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. Guapi, 13

Monobloco - Megabloco
Domingo, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33

Bloco Litte Be
Domingo, às 8h
Local: Ipanema
Concentração: R. Visc. de Pirajá, 356

Condomínio Habitacional Barangal
Domingo, às 9h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, 9

Filhos da PUC
Domingo, às 9h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1111

Bloco Carnavalesco União dos Blocos da Ilha do Governador
Domingo, às 10h
Local: Ribeira
Concentração: Rua Fernandes da Fonseca, 84

República Suburbana
Domingo, às 10h
Local: Madureira
Concentração: R. Soares Caldeira, 115

Quem Vai Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta
Domingo, às 11h
Local: Jardim Guanabara
Endereço: Praça Jerusalém, 8

Bloco Aí Sim!
Domingo, às 13h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, S/N

Bloco Bonde da Folia
Domingo, às 13h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Fonseca Guimarães, 8

Vou Te Pescar
Domingo, às 13h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua C.Dois, 18

Bloco Balbúrdia de Realengo
Domingo, às 15h
Local: Realengo
Concentração: R. do Espadarte, 14

Bloco Cultural 7 de Paus
Domingo, às 15h
Local: Vila Isabel
Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 238

Bloco Cultural Saidera
Domingo, às 16h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Amigos da Joaquim Méier
Domingo, às 16h
Local: Méier
Concentração: Rua Guaju

NossoBloco Oficial
Domingo, às 16h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 75