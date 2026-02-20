Anitta e Pedro Luís, vocalista e fundador do MonoblocoVictor Chapetta / Brazil News / Divulgação
Sexta-feira, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Largo São Francisco da Prainha, 4
Bloco da Anitta - Megabloco
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33 - Centro
Bloco Sem Saída
Sábado, às 8h
Local: Botafogo
Concentração: R. Gen. Severiano, 52
Bloconce
Sábado, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo, 484
Bafafá
Sábado, às 10h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça São Salvador, 6
Chulé de Santa
Sábado, às 12h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Joaquim Murtinho, 2012
O Bloco - Faroeste Caboclo
Sábado, às 12h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18
Se Essa Rua Fosse Minha
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Praça Sandro Moreira - Rua Marquês de Abrantes, 100
Berço do Samba
Sábado, às 13h
Local: Lapa
Concentração: Av. Mem de Sá, 41
G.R.B.C. Bloco do Playmobil
Sábado, às 13h
Local: Jardim Carioca
Concentração: Rua Artur Magioli, 42
Alegria da República (Movimento cultural Alegria da República do Rio)
Sábado, às 14h
Local: Lapa
Concentração: R. dos Inválidos, 1
Bloco dos Cachaças
Sábado, às 14h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3604
Bloco Superbacana
Sábado, às 14h
Local: Glória
Concentração: Praça Luiz de Camões
Bloco Pela Saco
Sábado, às 15h
Local: Botafogo
Concentração: Praça Tião Belo - R. São Clemente, 306
Caraxué
Sábado, às 15h
Local: Paquetá
Concentração: R. Cerqueira, 74
Mulheres de Chico
Sábado, às 15h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval
Sábado, às 16h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: R. Ana Leonidia, 190
Bloco da Ressaca
Sábado, às 16h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464
Sufridus de Copacabana
Sábado, às 16h
Local: Copacabana
Concentração: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)
G.R.B.C Só Cachaça
Sábado, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. Guapi, 13
Monobloco - Megabloco
Domingo, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33
Bloco Litte Be
Domingo, às 8h
Local: Ipanema
Concentração: R. Visc. de Pirajá, 356
Condomínio Habitacional Barangal
Domingo, às 9h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, 9
Filhos da PUC
Domingo, às 9h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1111
Bloco Carnavalesco União dos Blocos da Ilha do Governador
Domingo, às 10h
Local: Ribeira
Concentração: Rua Fernandes da Fonseca, 84
República Suburbana
Domingo, às 10h
Local: Madureira
Concentração: R. Soares Caldeira, 115
Quem Vai Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta
Domingo, às 11h
Local: Jardim Guanabara
Endereço: Praça Jerusalém, 8
Bloco Aí Sim!
Domingo, às 13h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, S/N
Bloco Bonde da Folia
Domingo, às 13h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Fonseca Guimarães, 8
Vou Te Pescar
Domingo, às 13h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua C.Dois, 18
Bloco Balbúrdia de Realengo
Domingo, às 15h
Local: Realengo
Concentração: R. do Espadarte, 14
Bloco Cultural 7 de Paus
Domingo, às 15h
Local: Vila Isabel
Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 238
Bloco Cultural Saidera
Domingo, às 16h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1
Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Amigos da Joaquim Méier
Domingo, às 16h
Local: Méier
Concentração: Rua Guaju
NossoBloco Oficial
Domingo, às 16h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 75