Júlia projeta o futuro da Viradouro com mais títulos - Érica Martin/Agência O Dia

Júlia projeta o futuro da Viradouro com mais títulosÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 11:46





Torcedores da Vermelho e Branco comentaram o desfile campeão e destacaram a emoção com a homenagem ao mestre de bateria Ciça. Auxiliar de montagens, Daniel, de 29 anos, assistiu ao desfile pela televisão ao lado da namorada, que é moradora de Niterói. Para ele, um dos momentos mais marcantes foi logo no início da apresentação. Rio - Um dia após conquistar o título do Carnaval 2026, a vitória da Unidos do Viradouro dominava as conversas entre trabalhadores que passavam pela Praça Araribóia, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quinta-feira (19).Torcedores da Vermelho e Branco comentaram o desfile campeão e destacaram a emoção com a homenagem ao mestre de bateria Ciça. Auxiliar de montagens, Daniel, de 29 anos, assistiu ao desfile pela televisão ao lado da namorada, que é moradora de Niterói. Para ele, um dos momentos mais marcantes foi logo no início da apresentação.

"Foi a evolução do Ciça no começo, na comissão de frente da escola de samba, que eu achei muito legal. Colocaram uma criança representando ele, achei isso muito emocionante", disse. Na avaliação do torcedor, a Viradouro se destacou em relação às demais escolas.

Daniel, de 29 anos, assistiu ao desfile pela TV com a namorada, que é moradora de Niterói Érica Martin/Agência O Dia



Quem acompanhou o desfile diretamente da Marquês de Sapucaí foi o cabeleireiro Geovanni, de 36 anos. Ele destacou o conjunto apresentado pela escola como determinante para a conquista. "A bateria estava linda, a comissão de frente também. Estava tudo perfeito. Foi muito merecido", comentou.



Sobre a homenagem ao mestre Ciça, o torcedor ressaltou a importância do reconhecimento. "Merecido. Gostei muito. São muitos anos de dedicação na carreira. É melhor não esperar ter saudade para fazer a homenagem." Quem acompanhou o desfile diretamente da Marquês de Sapucaí foi o cabeleireiro Geovanni, de 36 anos. Ele destacou o conjunto apresentado pela escola como determinante para a conquista. "A bateria estava linda, a comissão de frente também. Estava tudo perfeito. Foi muito merecido", comentou.Sobre a homenagem ao mestre Ciça, o torcedor ressaltou a importância do reconhecimento. "Merecido. Gostei muito. São muitos anos de dedicação na carreira. É melhor não esperar ter saudade para fazer a homenagem."

Geovanni destacou o conjunto apresentado pela Viradouro como determinante para o título Érica Martin/Agência O Dia

Moradora de São Gonçalo, a vendedora Júlia, de 24 anos, acompanhou o desfile de casa e assistiu à apuração enquanto trabalhava. Segundo ela, a reação foi imediata. "Foi uma festa no trabalho. Estávamos torcendo muito", contou.



Ela também esteve na quadra da escola após o anúncio do título e descreveu o clima de celebração.

Para Júlia, a homenagem ao mestre de bateria foi um dos pontos altos do desfile. "Gostei muito, achei bem emocionante. Ainda mais que trouxe a galera também que é de outras escolas. Foi bem interessante", disse.



Ainda sob o impacto da conquista, a torcedora já projeta o futuro da agremiação. "As expectativas estão altas para o próximo ano, porque em 2026 foi surpreendente. Não esperava que seria tão bonito quanto foi", completou.



A conquista reforça o orgulho da comunidade e segue como assunto entre os torcedores, mesmo durante a volta à rotina de trabalho no dia seguinte ao resultado.

Reportagem de Rodrigo Bresani, com supervisão de Adriano Araújo