Júlia projeta o futuro da Viradouro com mais títulosÉrica Martin/Agência O Dia
Torcedores da Vermelho e Branco comentaram o desfile campeão e destacaram a emoção com a homenagem ao mestre de bateria Ciça. Auxiliar de montagens, Daniel, de 29 anos, assistiu ao desfile pela televisão ao lado da namorada, que é moradora de Niterói. Para ele, um dos momentos mais marcantes foi logo no início da apresentação.
Quem acompanhou o desfile diretamente da Marquês de Sapucaí foi o cabeleireiro Geovanni, de 36 anos. Ele destacou o conjunto apresentado pela escola como determinante para a conquista. "A bateria estava linda, a comissão de frente também. Estava tudo perfeito. Foi muito merecido", comentou.
Sobre a homenagem ao mestre Ciça, o torcedor ressaltou a importância do reconhecimento. "Merecido. Gostei muito. São muitos anos de dedicação na carreira. É melhor não esperar ter saudade para fazer a homenagem."
Ela também esteve na quadra da escola após o anúncio do título e descreveu o clima de celebração.
Para Júlia, a homenagem ao mestre de bateria foi um dos pontos altos do desfile. "Gostei muito, achei bem emocionante. Ainda mais que trouxe a galera também que é de outras escolas. Foi bem interessante", disse.
Ainda sob o impacto da conquista, a torcedora já projeta o futuro da agremiação. "As expectativas estão altas para o próximo ano, porque em 2026 foi surpreendente. Não esperava que seria tão bonito quanto foi", completou.
A conquista reforça o orgulho da comunidade e segue como assunto entre os torcedores, mesmo durante a volta à rotina de trabalho no dia seguinte ao resultado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.