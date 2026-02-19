União de Maricá é uma das favoritas ao título da Série Ouro - Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 10:54 | Atualizado 19/02/2026 13:14

Rio - A apuração dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro, que decidirá qual agremiação sobe para o Grupo Especial, acontece no fim da tarde desta quinta-feira (19), no Novohotel RJ Porto Atlântico, em Santo Cristo, na Zona Portuária. O evento está previsto para começar às 17h com transmissão da Band, tanto na TV quanto no Youtube do Band Folia.

Serão 36 jurados para avaliar nove quesitos. A ordem de leitura será: Alegorias e adereços, Comissão de frente, Fantasias, Evolução, Bateria, Samba-enredo, Enredo, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia. O último tópico será o primeiro critério de desempate.

Ao final da apuração, a escola campeã sobe para o Grupo Especial, continuando a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2027. No Carnaval deste ano, a última colocada foi Acadêmicos de Niterói , que ganhou apenas duas notas 10 dos jurados, somando 264.6 pontos. A agremiação da Região Metropolitana levou à Avenida a história de vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".

Duas escolas cairão para a Série Prata e desfilarão na Intendente Magalhães em 2027.

Pelo Grupo Especial, a grande vencedora foi a Viradouro. Com uma linda homenagem ao mestre Ciça, a escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história da festa carioca. A Vermelha e Branca ganhou nota máxima dos jurados e somou 270 pontos.

Primeira noite de desfiles

A Unidos de Padre Miguel fez o melhor desfile da primeira noite da Série Ouro, na Sapucaí, no último dia 13. Com alegorias imponentes, a agremiação da Zona Oeste mostrou que está na briga para voltar ao Grupo Especial. Outros destaques foram a União da Ilha, Acadêmicos de Vigário Geral e União do Parque Acari. Além destas, também desfilaram Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Bangu, que estourou o tempo regulamentar, e a Unidos do Jacarezinho, com apresentação marcada por problemas em alegorias.

Segundo dia

O segundo dia de desfiles, que começou na noite do último dia 14, teve como grande destaque a União de Maricá, que encantou a Avenida exaltando a ancestralidade da mulher negra. Império Serrano e Estácio de Sá também fizeram bons desfiles e vão brigar pelas primeiras posições.

Império Serrano levou ao Sambódromo a obra de Conceição Evaristo , uma das maiores referências da literatura brasileira. Com a força de sua bateria marcada pelos agogôs, a escola fez um desfile bonito, que se valeu, principalmente, pela presença da escritora, que esteve como destaque do abre-alas e foi saudada por toda a Avenida.