Rio - A apuração dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro, que decidirá qual agremiação sobe para o Grupo Especial, acontece no fim da tarde desta quinta-feira (19), no Novohotel RJ Porto Atlântico, em Santo Cristo, na Zona Portuária. O evento está previsto para começar às 17h com transmissão da Band, tanto na TV quanto no Youtube do Band Folia.
Serão 36 jurados para avaliar nove quesitos. A ordem de leitura será: Alegorias e adereços, Comissão de frente, Fantasias, Evolução, Bateria, Samba-enredo, Enredo, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia. O último tópico será o primeiro critério de desempate.
Ao final da apuração, a escola campeã sobe para o Grupo Especial, continuando a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2027. No Carnaval deste ano, a última colocada foi Acadêmicos de Niterói, que ganhou apenas duas notas 10 dos jurados, somando 264.6 pontos. A agremiação da Região Metropolitana levou à Avenida a história de vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".
Duas escolas cairão para a Série Prata e desfilarão na Intendente Magalhães em 2027.
Pelo Grupo Especial, a grande vencedora foi a Viradouro. Com uma linda homenagem ao mestre Ciça, a escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história da festa carioca. A Vermelha e Branca ganhou nota máxima dos jurados e somou 270 pontos.
Primeira noite de desfiles
A Unidos de Padre Miguel fez o melhor desfile da primeira noite da Série Ouro, na Sapucaí, no último dia 13. Com alegorias imponentes, a agremiação da Zona Oeste mostrou que está na briga para voltar ao Grupo Especial. Outros destaques foram a União da Ilha, Acadêmicos de Vigário Geral e União do Parque Acari. Além destas, também desfilaram Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Bangu, que estourou o tempo regulamentar, e a Unidos do Jacarezinho, com apresentação marcada por problemas em alegorias.
De volta à Sapucaí após mais de uma década, a Unidos do Jacarezinho foi a primeira escola a desfilar. O enredo homenageou o cantor e compositor Xande de Pilares, que marcou presença na última alegoria. A agremiação enfrentou problemas em diversos quesitos, alguns deles prejudicados pelo incêndio em sua quadra no início do mês.
Segunda a desfilar, a Inocentes de Belford Roxo levou para Avenida o enredo "O sonho de um pagode russo nos frevos do meu Pernambuco”, exaltando o estado nordestino e as influências russas presentes na cultura local.
A União do Parque Acari apresentou o enredo "Brasiliana, a arte negra que encantou o mundo", celebrando a história pioneira da companhia brasileira de teatro que ganhou o mundo na década de 1950.
Quarta escola da noite, a Unidos de Bangu, com o enredo "As coisas que mamãe me ensinou", homenageou a trajetória da cantora e compositora Leci Brandão.
A Unidos de Padre Miguel arrebatou a Sapucaí com o enredo "Kunhã-Eté: o sopro sagrado da Jurema", homenageando Clara Camarão, indígena potiguara símbolo de coragem na resistência contra a invasão holandesa no século XVII. A narrativa celebrou o protagonismo feminino, a espiritualidade da Jurema e a força ancestral dos povos originários.
A União da Ilha do Governador apresentou o enredo "Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois...". O tema abordou a passagem do Cometa Halley pelo Rio, explorando a histeria coletiva e a sensação de fim do mundo vivida pelos cariocas à época. A mensagem também destacou a importância de se viver.
A última escola a desfilar no primeiro dia foi a Acadêmicos de Vigário Geral, com o enredo "Brasil Incógnito – o que os seus olhos não veem, a minha imaginação reinventa". A proposta era traçar uma reinterpretação da identidade brasileira, ressignificando personagens da história colonial que foram vilanizados ao longo das décadas.
Segundo dia
O segundo dia de desfiles, que começou na noite do último dia 14, teve como grande destaque a União de Maricá, que encantou a Avenida exaltando a ancestralidade da mulher negra. Império Serrano e Estácio de Sá também fizeram bons desfiles e vão brigar pelas primeiras posições.
Com cerca de meia hora de atraso, a Botafogo Samba Clube abriu a noite. A agremiação homenageou o paisagista Roberto Burle Marx (1909 – 1994), com o enredo "O Brasil que floresce em arte”.
Logo após, a Em Cima da Hora, agremiação do bairro de Cavalcanti, na Zona Norte, saudou a força das mulheres no enredo “Salve todas as Marias, Laroyê Pombagiras". Idealizado pelo carnavalesco Rodrigo Almeida, o tema destacou a poder da beleza feminina e a espiritualidade.
O Arranco do Engenho de Dentro homenageou a primeira palhaça negra do Brasil, Maria Eliza Alves dos Reis. Com a assinatura da carnavalesca Annik Salmon, a escola contou com a presença da neta da homenageada, Mariana Gabriel, conhecida como palhaça Birota, que foi destaque no último carro.
O Império Serrano levou ao Sambódromo a obra de Conceição Evaristo, uma das maiores referências da literatura brasileira. Com a força de sua bateria marcada pelos agogôs, a escola fez um desfile bonito, que se valeu, principalmente, pela presença da escritora, que esteve como destaque do abre-alas e foi saudada por toda a Avenida.
Com um desfile de forte simbolismo religioso e identidade comunitária, a Estácio de Sá apresentou o enredo “Tata Tancredo – O papa negro no terreiro do Estácio”. A escola construiu uma homenagem vibrante, que exaltou a ancestralidade, fé e resistência cultural ao longo de toda a apresentação.
A União de Maricá apresentou o enredo "Berenguendéns e Balangandãs", explorando com riqueza estética e histórica os adornos e símbolos ligados à cultura das baianas e à herança afro-brasileira. Embalada pelo talento do carnavalesco Leandro Vieira e pela força do intérprete Zé Paulo, a escola fez uma grande apresentação.
A Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, dedicou o desfile às profissionais do sexo, com a proposta de dar visibilidade à discussão sobre direitos e humanização das mulheres. O tema foi criado pelo carnavalesco Mauro Quintaes.
Por fim, a Unidos da Ponte, São João de Meriti, entrou na Avenida já com o céu claro e exaltou as raízes negras e periféricas do Rio com o enredo, intitulado como “Tamborzão – O Rio é baile! O Poder é Black!”.