Publicado 19/02/2026 13:32

Rio - Mestre de bateria da Grande Rio, Fabricio Machado, mais conhecido como Fafá, fez um longo desabafo no Instagram, nesta quinta-feira (19), um dia após a escola de Duque de Caxias ficar na 8ª colocação na apuração do Grupo Especial, recebendo três notas 9,9 no quesito bateria.

Na publicação, o profissional pediu desculpas, incentivou os ritmistas a erguerem a cabeça e parabenizou Ciça, grande homenageado da Viradouro, que conquistou o título do Carnaval. Fafá, entretanto, não mencionou em nenhum momento Virginia Fonseca, que reinou à frente da bateria pela primeira vez.

"Hoje, com calma e a cabeça no lugar, venho aqui, antes de tudo, agradecer pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio. Eu e toda a minha diretoria trabalhamos incansavelmente em busca de um resultado perfeito e positivo para a nossa escola. Sempre buscamos a perfeição, mesmo quando ela nem sempre é compreendida. Somos perfeccionistas por essência. Dedicação, empenho e força jamais faltaram no nosso trabalho", iniciou.

Em seguida, Fafá disse que "não existem culpados". "Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha. Eu sou feito de emoção por isso eu choro, eu sorrio, eu sinto. Tudo o que faço é para dar orgulho a cada um de vocês. Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem".

O mestre de bateria também aproveitou para agradecer à performance dos ritmistas da escola. "Quero agradecer a cada ritmista pela entrega, pelo empenho e por essa temporada mágica que vivemos juntos. O que aconteceu na terça-feira foi inesquecível. Em momentos como este, precisamos de sabedoria e maturidade. Vocês são gigantes, são especiais, e eu tenho um orgulho imenso de chamar vocês de família. À minha direção de bateria: levantem a cabeça. Vocês são a própria definição de excelência. Nós sabemos o que entregamos na avenida. Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança".



Por fim, ele demonstrou gratidão à comunidade da Grande Rio, aos presidentes e a todos os segmentos; "Vocês são fundamentais para o crescimento, a força e o sucesso da nossa bateria. Quero também deixar meus parabéns ao Mestre Ciça. O senhor merece esse título. Parabéns pelo trabalho e pelo espetáculo apresentado. Estendo meus cumprimentos a todos os mestres de bateria que fizeram deste carnaval um verdadeiro show de arte, ritmo e paixão", concluiu.