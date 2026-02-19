Intérprete Emerson Dias é renovado na Acadêmicos de NiteróiReprodução / Instagram
“Já nos movimentando para o carnaval de 2027, anunciamos a renovação do intérprete Emerson Dias. O cantor que demonstrou total identificação com a comunidade niteroiense é o primeiro nome confirmado na equipe da escola para o próximo carnaval. Vamos juntos, Emerson!”, escreveu a agremiação nas redes sociais.
Nos comentários, os internautas comemoraram a decisão. “Ele é maravilhoso. Parabéns”, disse um perfil. “Parabéns, Acadêmicos de Niterói! Vocês foram fantásticos!”, parabenizou outro. “Tenho anos assistindo pessoalmente aos desfiles das escolas de samba e posso afirmar: foi o melhor ano do Emerson Dias. Ele entregou muita potência vocal, e uma energia surreal”, elogiou um terceiro.
