Intérprete Emerson Dias é renovado na Acadêmicos de NiteróiReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 17:16

Rio - Rebaixada para a Série Ouro, a Acadêmicos de Niterói anunciou, nesta quinta-feira (19), a renovação de contrato do intérprete Emerson Dias. A escola de samba levou o enredo 'Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil' para a Marquês de Sapucaí.



“Já nos movimentando para o carnaval de 2027, anunciamos a renovação do intérprete Emerson Dias. O cantor que demonstrou total identificação com a comunidade niteroiense é o primeiro nome confirmado na equipe da escola para o próximo carnaval. Vamos juntos, Emerson!”, escreveu a agremiação nas redes sociais.



Nos comentários, os internautas comemoraram a decisão. “Ele é maravilhoso. Parabéns”, disse um perfil. “Parabéns, Acadêmicos de Niterói! Vocês foram fantásticos!”, parabenizou outro. “Tenho anos assistindo pessoalmente aos desfiles das escolas de samba e posso afirmar: foi o melhor ano do Emerson Dias. Ele entregou muita potência vocal, e uma energia surreal”, elogiou um terceiro.

A Azul e Branco de Niterói, que estreou no Grupo Especial neste ano, volta à Série Ouro no Carnaval 2027. Na apuração das notas, a agremiação alcançou a menor pontuação, com 264,6.