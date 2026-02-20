Rosângela Araújo valorizou a conquista da União de Maricá da Série Ouro - Romulo Cunha

Publicado 20/02/2026 12:47

Rio - Um dia após a União de Maricá vencer a Série Ouro e conquistar a vaga no Grupo Especial , moradores do município da Região Metropolitana passearam com sorriso no rosto, na manhã desta sexta-feira (20), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Segundo os maricaenses, o título é um marco para a cidade.

Ao DIA, a servidora pública Rosângela Araújo, de 46 anos, moradora do município há 23, lembrou que a agremiação, que tem apenas 11 anos de fundação, se apresentava nas ruas da cidade e agora está no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

"A gente via desfile de bloco e a comunidade sempre engajada no samba. A vitória traz representatividade de um povo que luta pelas mudanças. Isso mostra o quanto Maricá mudou e cresceu. A escola ser campeã só trouxe isso para gente. Realmente, a cidade vem melhorando com a qualidade dos serviços. Acho que é só uma premiação a mais para a população que mora aqui e almeja tanto por mais mudanças", destacou.

Rosângela contou que assistiu todo o desfile e que é apaixonada por escolas de samba. Depois de saber do resultado, ela saiu da academia e foi direto comemorar o título na quadra.

"Desde criancinha eu amo escolas de samba, assisto todas. Foi emocionante ver a comunidade cantando. Uma pena que não pude participar porque estou sempre na correria de trabalho. Eu estava na academia assistindo a apuração, lá em São Gonçalo, e quando saiu o resultado vim direto pra quadra, brinquei um pouco e participei dessa conquista. Não tinha melhor tema para falar. Apesar de Maricá sempre vir com temas muito bons, eu amei esse por ser uma mulher negra. É muito bom trazer essa história de que a mulher pode ser empoderada, ser o que ela quiser", completou.

Neste ano, a União de Maricá levou para a Avenida o enredo "Berenguendéns e Balangandãs", exaltando a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural.

Para a técnica em contabilidade Vânia Lúcia, 64, a conquista da Série Ouro mostra como Maricá mudou ao longo do tempo. Ela ressaltou o crescimento do município com o passar dos anos.

"Eu tenho um sentimento de alegria. Quando eu vim para a cidade, não tinha nada. A gente andava com saco nos pés, ruas alagadas, totalmente abandonada. Eu perguntava quando iria mudar isso. Minha mãe falava que Maricá era a cidade futuro e que íamos ouvir falar. Hoje, as pessoas têm uma vida melhor. Eu fiquei muito feliz. Dá para ver o crescimento da cidade. O título foi uma grandeza para Maricá porque era uma cidade esquecida", comentou.

Segundo Vânia, o desfile deslumbrou. "Achei muito legal. O enredo foi muito importante. Lembrar dos negros é maravilhoso. Gostei também por causa disso", finalizou.

A professora Edineia Sampaio, 59, disse que a vitória é um marco para a cidade. Ela mora há 45 anos em Maricá. "Fiquei muito orgulhosa. É muito bacana a gente saber que as pessoas trabalharam por esse título e alcançaram. É um marco para nossa cidade. Maricá ficará mais visível com esse título, sairá do anonimato e ganhará o mundo. Representa um momento muito importante para a cidade", afirmou.

A aposentada Elisete do Nascimento, 69, ficou mais feliz ainda pois também é torcedora da Viradouro, que venceu o Grupo Especial este ano com uma homenagem ao mestre Ciça.

"A cidade está crescendo, ficando bonita e a escola mereceu. Acho que foi muito legal. Representa uma Maricá que vai crescer. Será uma cidade melhor. Fiquei feliz também que a Viradouro ganhou porque eu era de lá. Minhas duas cidades que amo venceram, que é Niterói e Maricá", destacou.

Militar reformado da Aeronáutica, Delano Lanes, 67, também valorizou a conquista. "Moro há 25 anos aqui, mas conheço Maricá desde a década de 1970. Fico muito feliz sendo morador e pela conquista de mais um título. Gosto de apreciar e ver os desfiles. É um marco que a cidade conquista", comentou.

A União de Maricá foi fundada em maio de 2015. Além do título da Série Ouro deste ano, a escola ganhou a Série Prata em 2023 e a Série Bronze em 2018.

Festa vira a madrugada

"Ninguém dormiu com esse barulho. Como consegue? Eu estava passando mal e o pessoal querendo chamar ambulância pra mim, mas era só emoção mesmo e a alegria de 11 anos que estou aqui para gritar esse grito de vitória e de campeã", contou Aduni Benton, diretora da ala de velha-guarda.

A escola começou a apuração com 0,2 de penalidade. Além disso, perdeu pontos em Alegorias e Adereços (0,1) e Evolução (0,2), mas conseguiu nota 10 em todos os outros quesitos, somando 269,4 pontos para conquistar o título da Série Ouro.