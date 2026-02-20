Velha-guarda da União de Maricá com troféu do título: teve gente que até passou mal, mas não arredou péRomulo Cunha

Rio - A festa da conquista da Série Ouro durou mais de 12 horas na União de Maricá, no município da Região Metropolitana. A quadra da escola, às margens da RJ-106, no bairro Camburi, amanheceu, nesta sexta-feira (20), com integrantes celebrando com muito samba no pé. Com o título, a agremiação disputará o Grupo Especial em 2027. Para comemorar, a prefeitura decretou ponto facultativo.

Ao DIA, Aduni Benton, diretora da ala da Velha-Guarda, contou que não conseguiu dormir depois de receber o título e chegou até a passar mal de emoção. Ela virou o dia celebrando na quadra.

"Ninguém dormiu com esse barulho. Como consegue? Eu estava passando mal e o pessoal querendo chamar ambulância pra mim, mas era só emoção mesmo e a alegria de 11 anos que estou aqui para gritar esse grito de vitória e de campeã", revelou.

Benton aproveitou para lembrar a trajetória da escola, nesse pouco mais de uma década de fundação. "Somos a caçulinha. A gente veio da Intendente, ensaiávamos no chão de barro e não tínhamos quadra. Foi um sonho sonhado com o nosso prefeito Washington Quaquá e começou a ser realizado com o nosso primeiro presidente, que já faleceu, Mauro Alemão. Ele sempre acreditou. Hoje, finalmente chegamos onde queríamos. A gente sempre acreditou nesse trabalho lindo", completou.

Cria da comunidade, a rainha de bateria Rayane Dumont também esteve presente na quadra nesta manhã. Ela, que começou como passista em 2018, afirmou que a emoção com o título seguiu com a celebração durante toda a noite.

"É uma emoção muito grande. Ver a escola passar por todo o processo de evolução desde a Intendente até ir para o Grupo Especial, em 2027, é muito emocionante. É uma honra muito grande representar a minha comunidade, onde sou nascida e criada, e ver o meu povo feliz é mais gratificante ainda", disse.
fotogaleria
Rainha de bateria Rayane Dumont é cria da comunidade - Romulo Cunha / Agência O Dia
O mestre de bateria Paulinho Steves comandou a festa do título e disse que respira a escola desde a sua fundação - Romulo Cunha / Agência O Dia
Mestre-sala Fabrício Pires e a porta-bandeira Giovanna Justo: casal nota 10 realizou sonho - Romulo Cunha / Agência O Dia
Velha-guarda da União de Maricá com troféu do título: teve gente que até passou mal, mas não arredou pé - Romulo Cunha / Agência O Dia

O mestre de bateria Paulinho Steves mora há cinco minutos da quadra e destacou que respira a União de Maricá desde a sua fundação. Ele comandou a festa nesta sexta.

"Você tem um mestre de bateria muito feliz, realizado e com vontade de passar essa Avenida no Grupo Especial. Se pudesse, já começava o ensaio amanhã mesmo. Eu respiro a União de Maricá, moro há cinco minutos daqui da quadra. Estou lisonjeado por poder comandar o coração da escola", discursou.

O mestre-sala Fabrício Pires e a porta-bandeira Giovanna Justo também amanheceram na quadra nesta sexta. Para eles, que receberam nota 10, trata-se da realização de um sonho.

"A gente acabou de completar três anos, e quando fomos contratados a ideia era chegar ao Grupo Especial o quanto antes. Nesses três anos, a gente foi ganhando esse espaço, a comunidade ganhando força e, hoje, a escola tem um projeto estruturado e uma comunidade apaixonada. Estamos muito felizes por contribuir por esse momento, que está na história da escola e da nossa", disse Fabrício.

"Estou muito feliz pela comunidade. Foi um presente que receberam por trabalhar muito. Foi um trabalho árduo, eu quase não ficava com a minha família. Isso é um processo que requer muito da dedicação do casal e o reconhecimento vem através do trabalho", completou Giovanna.

A União de Maricá começou a apuração com 0,2 de penalidade. Perdeu pontos em Alegorias e Adereços (0,1) e Evolução (0,2), mas conseguiu nota 10 em todos os outros quesitos, somando 269,4 pontos e conquistando o título da Série Ouro.

Com o enredo 'Berenguendéns e Balangandãs', a escola exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural. O desfile apresentou alegorias grandiosas e fantasias com acabamento impecáveis.