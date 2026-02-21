Pitty de Menezes (E) com mestre Lolo e Ney Matogrosso, tema do enredo da ImperatrizWagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz
"A dupla mais querida do Carnaval carioca segue com a Rainha de Ramos. Pitty e Lolo são nossos, 2027 já começou", publicou a diretoria nas redes sociais.
A escola de Ramos, que ficou em quinto lugar com uma homenagem a Ney Matogrosso, deve anunciar em breve o novo casal de mestre-sala e porta-bandeira, já que Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro deixaram o posto nesta sexta (20).
