Sabrina Sato é rainha de bateria da Vila IsabelGabriela Schmidt / Divulgação

Publicado 21/02/2026 05:00

Rio - Sabrina Sato retorna à Marquês de Sapucaí, neste sábado (21), para reinar mais uma vez à frente da bateria da Vila Isabel no desfile das campeãs, na Marquês de Sapucaí. A escola de Noel conquistou a terceira colocação do Grupo Especial ao celebrar a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966) com enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

"Desfilar pela Vila Isabel é garra, é responsabilidade por uma comunidade que está a tantos anos se dedicando ao carnaval, é vestir uma escola que tem história, uma comunidade muito forte. Cada passo na Sapucaí pela Vila vem carregado de orgulho, sou muito grata por estar a tantos anos com uma escola que me acolheu desde o início", comemora a apresentadora.

A fantasia de Sabrina representa a "Aquarela de Heitor dos Prazeres". O look chamou a atenção por ter plumas em vermelho, verde, azul, amarelo e roxo, body cravejado de pedrarias multicoloridas aplicadas como respingos de tinta e um acessório deslumbrante na cabeça.

Ela explica que a produção dialoga diretamente com o conceito do desfile. "Temos nos carros as bandeiras, cores fortes, referências visuais que trazem a cultura, a musicalidade e a identidade dele. O figurino conta essa história junto com a escola", diz ela, que gosta de se conectar com o enredo da agremiação de cruzar a Passarela do Samba.

"Sempre tenho um momento que é só meu com a bateria, sambar junto com eles antes para tirar um pouco do nervosismo. Ali eu me concentro, sinto a energia da escola, mentalizo o desfile inteiro. É quando tudo fica mais alinhado, são os últimos minutos, ali eu entro realmente conectada com o enredo", relata.

Além da Vila, Sabrina desfila, neste sábado, pela Gaviões da Fiel, que ficou em segundo lugar em São Paulo. Ela é rainha de bateria da escola. "Carnaval tem tudo que eu amo e eu sinto que sou desse lugar desde a primeira vez que pisei nas duas escolas", destaca a artista.

Apaixonada pela folia, Sabrina completa 20 anos de Avenida em 2026 e revela as principais mudanças ao longo dos anos. "O que mais mudou foi o entendimento profundo do que faz o Carnaval tão esperado, entendendo mais o quanto é dinâmico. A gente aprende que ele é vivo, que muda o tempo todo, e que você precisa saber se adaptar sem perder quem você é, que assim consegue uma longevidade nas avenidas. Hoje eu entro na avenida com mais consciência, mais respeito pela história e ainda mais amor pelo que faço, com muita expectativa", analisa.

Casamento com Nicolas Prattes

A apresentadora completou um ano de casada com Nicolas Prattes, em janeiro, e relata os aprendizados conjugais. "Esse primeiro ano trouxe muito amadurecimento. A gente aprende junto, cresce junto, entende que relacionamento é construção diária, com diálogo e respeitando o tempo do outro. Mas a gente aprendeu muito a ouvir, a entender o que é importante para o outro", comenta Sabrina, que é mamãe de Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle.

A artista ressalta que recebe todo o apoio do marido nos momentos mais intensos de trabalho, como é o caso do carnaval. "Ele está presente de verdade, faz questão de estar em momentos importantes, mesmo que não consiga ir, ele sempre se faz presente. A gente sempre dá um jeito de estar junto, sabemos o quanto mostrar interesse no outro faz a diferença, nem que seja reservando um tempo só nosso. O mais importante é saber ouvir, entender o quanto a gente pode agregar, torcendo sempre e mostrando o que é estar junto".

Bastidores do Carnaval

No programa 'Carnaval da Sabrina', a apresentadora mostra o aquecimento e a rotina intensa antes dos desfiles das escolas de samba. "Esse período exige muita disciplina, preparo físico e equilíbrio emocional. É quando o corpo e a cabeça precisam estar totalmente alinhados para aguentar o ritmo, então queria trazer essa transparência para o público entender todos os bastidores".



Sabrina reforça que a maior motivação da atração é mostrar a realidade por trás de todo o glamour do cargo de rainha. "Quis mostrar o real, o que tem nos bastidores, tirar essa ilusão do que é ser rainha de bateria. Mostrar o que faz o Carnaval ser tão grandioso, o que existe por trás de todo o glamour da avenida, o quanto a gente trabalha. Tem muita gente envolvida, muito trabalho invisível, e isso precisa ser valorizado".