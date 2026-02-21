Vivi WinklerReprodução / Instagram

Rio - A escola de samba Estácio de Sá, da Série Ouro, anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (20), a saída da rainha de bateria Vivi Winkler. A agremiação agradeceu o empenho e participação da influenciadora digital, que estreou no cargo no Carnaval deste ano.
"O Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá se despede da nossa querida bainha de bateria, Vivi Winkler. Durante todo esse ano, você trouxe brilho, magia e um amor imensurável para a nossa escola e para o Carnaval. Sua alegria e dedicação nos inspiraram e encheram nossos corações de alegria", iniciou.

"Agradecemos por cada ensaio, cada desfile, e cada sorriso que você compartilhou conosco. Você é e sempre será uma parte da nossa história! Vivi, que sua nova jornada seja repleta de conquistas e de todo o carinho que você merece. Você deixa saudades, mas também um legado de amor ao samba que permanecerá eternamente em nossas memórias", concluiu.
Vivi ocupou o cargo que era de Tati Minerato. No sábado (14), a escola de samba levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Tata Tancredo – O Papa Negro no Terreiro do Estácio", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Paulo. O tema homenageou Tancredo da Silva Pinto, líder religioso da Umbanda e figura ligada à história do samba.