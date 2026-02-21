Escolas mirins desfilaram na Marquês de Sapucaí - Divulgação / SME

Escolas mirins desfilaram na Marquês de Sapucaí Divulgação / SME

Publicado 21/02/2026 14:51

Rio - Doze agremiações passaram pela Marquês de Sapucaí na sexta-feira (20) para o último dia de desfiles das escolas mirins. Neguinho da Beija-Flor participou da estreia da Sonho do Beija-Flor na avenida junto da atual intérprete da escola de Nilópolis, Jéssica Martin.

fotogaleria

Outro nomes que prestigiaram as apresentações foram Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel, e a filha, Zoe; Mestre Ciça, enredo da Viradouro em 2026 e mestre da bateria da escola,; Marisa Monte, que acompanhou as crianças da Portela; Juliana Alves e Selminha Sorriso, porta-bandeira da escola de Nilópolis e presidente da agremiação mirim.

Além da Sonho do Beija-Flor, também cruzaram a Sapucaí as escolas Infantes do Lins, Herdeiros da Vila, Pimpolhos da Grande Rio, Tijuquinha do Borel, Estrelinha da Mocidade, Mangueira do Amanhã, Aprendizes do Salgueiro, Filhos da Águia, Crias Imperatriz, Netinhos do Tuiuti e Virando Esperança.



Secretaria Municipal de Educação leva estudantes ao Sambódromo

A Secretaria Municipal de Educação convidou 450 alunos do ensino fundamental, cada um acompanhado do seu responsável, para prestigiar os desfiles das escolas mirins e garantiu acesso a cinco camarotes do Sambódromo.

Na abertura dos desfiles, foi exibida uma faixa do programa "Bora Pra Escola", cujas ações são implementadas no âmbito do projeto desenvolvido pela SME/RJ em cooperação técnica com a UNESCO no Brasil. A iniciativa de mobilização na Sapucaí foi realizada em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

"Mais de 24 mil estudantes já foram resgatados para as salas de aula por meio do programa Bora pra Escola. Nossos dados refletem o esforço contínuo em combater o abandono escolar, garantindo que mais crianças e jovens permaneçam nas escolas e tenham acesso à educação de qualidade. A redução na taxa de abandono, por exemplo, é um indicador histórico do progresso social e educacional na cidade", afirma o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.