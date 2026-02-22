Ciça e Juliana Paes brilharam no Desfile das CampeãsWallace Barbosa / Brazil News
A noite também foi marcada por protestos contra algumas notas dadas pelos jurados. Sexta colocada na apuração, a Mangueira, que celebrou mestre Sacaca e a Amazônia Negra, abriu a noite trazendo uma faixa com mensagem de apoio ao casal de mestre-sala e porta-bandeira. Ao ver o recado quando a escola ainda entrava no setor 1, Cintya Santos, que foi penalizada pelo júri, não conteve às lágrimas.
Quinto lugar na classificação geral, a Imperatriz viveu uma noite de fortes emoções. Embalada pela presença do homenageado do enredo, Ney Matogrosso, que veio na última alegoria, a escola se despediu oficialmente do coreógrafo Patrick Carvalho e do casal de mestre-sala e porta-bandeira Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, que deve "desembarcar" na União de Maricá em breve.
Já o carnavalesco Leandro Vieira, que assinou o desfile da Maricá, sendo campeão da Série Ouro, ainda não definiu seu futuro, no entanto, deverá deixar a Imperatriz para ficar somente na "novata". Peças fundamentais da agremiação da Leopoldina, o intérprete Pitty de Menezes e o mestre de bateria, Lolo, renovaram.
Homenageando a trajetória de Rosa Magalhães, o Salgueiro, quarto colocado, ainda não anunciou mudanças na equipe, no entanto, analisa possibilidade de trocas.
Já a Vila Isabel, que ficou em terceiro, exaltando a obra de Heitor dos Prazeres, renovou com todos os segmentos, assim com a Beija-Flor, vice-campeã do Carnaval.
O desfile deste sábado foi aberto por uma apresentação especial, que promoveu duetos de puxadores do Grupo Especial com João Gomes, Michel Teló e Leo Santana.
