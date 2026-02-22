Ciça e Juliana Paes brilharam no Desfile das Campeãs - Wallace Barbosa / Brazil News

Ciça e Juliana Paes brilharam no Desfile das CampeãsWallace Barbosa / Brazil News

Publicado 22/02/2026 17:42

Grande vitoriosa do Carnaval 2026, a Unidos do Viradouro repetiu, na madrugada deste domingo (22), durante o desfile das Campeãs, o show que havia dado na Sapucaí, na última segunda (16), quando encantou a Avenida com a homenagem a mestre Ciça. Sem a tensão de ter que se apresentar para os jurados, a escola de Niterói comemorou em grande estilo o quarto título de sua história, com direito a faixa no peito de muitos dos componentes, entre eles Ciça e a rainha Juliana Paes.

fotogaleria

A noite também foi marcada por protestos contra algumas notas dadas pelos jurados. Sexta colocada na apuração, a Mangueira, que celebrou mestre Sacaca e a Amazônia Negra, abriu a noite trazendo uma faixa com mensagem de apoio ao casal de mestre-sala e porta-bandeira. Ao ver o recado quando a escola ainda entrava no setor 1, Cintya Santos, que foi penalizada pelo júri, não conteve às lágrimas.Quinto lugar na classificação geral, a Imperatriz viveu uma noite de fortes emoções. Embalada pela presença do homenageado do enredo, Ney Matogrosso, que veio na última alegoria, a escola se despediu oficialmente do coreógrafo Patrick Carvalho e do casal de mestre-sala e porta-bandeira Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, que deve "desembarcar" na União de Maricá em breve.Já o carnavalesco Leandro Vieira, que assinou o desfile da Maricá, sendo campeão da Série Ouro, ainda não definiu seu futuro, no entanto, deverá deixar a Imperatriz para ficar somente na "novata". Peças fundamentais da agremiação da Leopoldina, o intérprete Pitty de Menezes e o mestre de bateria, Lolo, renovaram.Homenageando a trajetória de Rosa Magalhães, o Salgueiro, quarto colocado, ainda não anunciou mudanças na equipe, no entanto, analisa possibilidade de trocas.Já a Vila Isabel, que ficou em terceiro, exaltando a obra de Heitor dos Prazeres, renovou com todos os segmentos, assim com a Beija-Flor, vice-campeã do Carnaval.O desfile deste sábado foi aberto por uma apresentação especial, que promoveu duetos de puxadores do Grupo Especial com João Gomes, Michel Teló e Leo Santana.