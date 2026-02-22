Temporal destruiu imóveis no município e alagou hospital Divulgação
A Defesa Civil, nas últimas 24 horas subiu o número de ocorrências atendidas de 23 para 49. Entre os registros mais graves estão o desabamento de dois imóveis no bairro Carmari. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos, mortos ou pessoas desabrigadas até o momento no município.
O Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro Posse, teve uma ala totalmente alagada. De acordo com a administração da unidade, no entanto, a assistência aos pacientes não foi interrompida e o atendimento segue normalmente.
O bairro Marco II amanheceu neste domingo com ruas interditadas e um gigantesco rastro de sujeira e lama. Moradores registraram imagens que mostram o impacto da força da água, que arrastou objetos e destruiu carros.
"Desde ontem (sábado), mobilizamos equipes e maquinário para dar resposta rápida aos municípios atingidos pelas chuvas. Estamos monitorando em tempo real para evitar tragédias e proteger vidas. Seguimos trabalhando para ajudar as cidades a retomarem a normalidade o quanto antes. Fiquem atentos aos alertas do Inea e da Defesa Civil para enfrentarmos essa situação com mais segurança", ressaltou o governador Cláudio Castro.
As equipes atuam nos municípios mais atingidos pelas chuvas com caminhões, retroescavadeiras, vacol, patrol, caminhões caçamba, escavadeira, caminhão-pipa, rolo compactador, pá carregadeira, além do apoio de ferramentas.
As frentes de trabalho estão voltadas para a desobstrução de acessos, retirada de entulhos, apoio à drenagem e recuperação de pontos impactados pelas chuvas, em articulação com as defesas civis municipais.
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está monitorando a situação das cidades afetadas. Ainda não houve solicitação formal de insumos por parte dos municípios.
No sábado, Cláudio Castro se reuniu com o Comitê de Chuvas no quartel central do Corpo dos Bombeiros para acompanhar da sala de crise a situação.
Ocorrências
A Secretaria de Estado de Defesa Civil atendeu diversas ocorrências nas últimas 24 horas. Foram enviados alertas de chuvas intensas e inundações nas cidades de Nova Iguaçu, São Gonçalo, Petrópolis, Duque de Caxias, Belford Roxo, Niterói, Angra dos Reis, Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita. Além disso, 18 sirenes foram acionadas nos municípios de Petrópolis, Duque de Caxias, São João de Meriti, Rio de Janeiro e Mangaratiba. Houve registro de 52 ocorrências relacionadas a chuvas, sem vítimas.
Segundo o Cemaden-RJ, áreas de instabilidade, associadas a uma convergência de umidade, manterão o tempo instável neste domingo até o fim do dia.
