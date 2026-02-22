Temporal destruiu imóveis no município e alagou hospital - Divulgação

Temporal destruiu imóveis no município e alagou hospital Divulgação

Publicado 22/02/2026 13:27

Segundo a prefeitura, a cidade permanece em alerta máximo. Somente na tarde de sábado, o volume de água em uma hora superou 75 milímetros, provocando pontos de alagamento em 26 bairros.



A Defesa Civil, nas últimas 24 horas subiu o número de ocorrências atendidas de 23 para 49. Entre os registros mais graves estão o desabamento de dois imóveis no bairro Carmari. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos, mortos ou pessoas desabrigadas até o momento no município.



O Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro Posse, teve uma ala totalmente alagada. De acordo com a administração da unidade, no entanto, a assistência aos pacientes não foi interrompida e o atendimento segue normalmente.

O bairro Marco II amanheceu neste domingo com ruas interditadas e um gigantesco rastro de sujeira e lama. Moradores registraram imagens que mostram o impacto da força da água, que arrastou objetos e destruiu carros.

Nas redes sociais, a prefeitura informou, ainda, que já recebeu maquinário do Governo do Estado para ações de limpreza e desobstrução de vias.







Para auxiliar os moradores atingidos, a prefeitura disponibilizou o Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti), no bairro da Luz, como ponto de acolhimento emergencial para possíveis desalojados, além da distribuição de refeições em localidades como Marco II, Jacutinga e Andrade de Araújo.

Mesquita, Belford Roxo e São João de Meriti também registraram diversos pontos de alagamento.

Força-tarefa estadual

O Governo do Estado enviou maquinário, neste domingo (22), para apoio às cidades de Itaperuna, São Fidélis, Paty do Alferes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Cambuci, Itaocara, Barra Mansa, Bom Jardim, Nova Iguaçu e Mesquita. A mobilização tem como objetivo reduzir riscos, recuperar áreas atingidas e minimizar os danos causados pela chuva que atingiu o estado neste sábado (21). A Secretaria das Cidades tem mais de 60 maquinários em ação.



"Desde ontem (sábado), mobilizamos equipes e maquinário para dar resposta rápida aos municípios atingidos pelas chuvas. Estamos monitorando em tempo real para evitar tragédias e proteger vidas. Seguimos trabalhando para ajudar as cidades a retomarem a normalidade o quanto antes. Fiquem atentos aos alertas do Inea e da Defesa Civil para enfrentarmos essa situação com mais segurança", ressaltou o governador Cláudio Castro.



As equipes atuam nos municípios mais atingidos pelas chuvas com caminhões, retroescavadeiras, vacol, patrol, caminhões caçamba, escavadeira, caminhão-pipa, rolo compactador, pá carregadeira, além do apoio de ferramentas.



As frentes de trabalho estão voltadas para a desobstrução de acessos, retirada de entulhos, apoio à drenagem e recuperação de pontos impactados pelas chuvas, em articulação com as defesas civis municipais.



A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está monitorando a situação das cidades afetadas. Ainda não houve solicitação formal de insumos por parte dos municípios.



No sábado, Cláudio Castro se reuniu com o Comitê de Chuvas no quartel central do Corpo dos Bombeiros para acompanhar da sala de crise a situação.



Ocorrências



A Secretaria de Estado de Defesa Civil atendeu diversas ocorrências nas últimas 24 horas. Foram enviados alertas de chuvas intensas e inundações nas cidades de Nova Iguaçu, São Gonçalo, Petrópolis, Duque de Caxias, Belford Roxo, Niterói, Angra dos Reis, Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita. Além disso, 18 sirenes foram acionadas nos municípios de Petrópolis, Duque de Caxias, São João de Meriti, Rio de Janeiro e Mangaratiba. Houve registro de 52 ocorrências relacionadas a chuvas, sem vítimas.



Segundo o Cemaden-RJ, áreas de instabilidade, associadas a uma convergência de umidade, manterão o tempo instável neste domingo até o fim do dia.

