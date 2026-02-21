Rio - Uma forte chuva atingiu a cidade do Rio e municípios da Baixada Fluminense, no fim da tarde e início da noite deste sábado (21). O temporal causou diversos pontos de alagamentos, além de queda de árvore. Devido à chuva, o município do Rio está em Estágio 2.
Segundo o Centro de Operações Rio, até às 19h, bolsões d'água se formaram em pontos das zonas Norte, Oeste e no Centro, como: Estrada do Rio Jequiá, Estrada da Bica e na Rua Formosa do Zumbi, na Ilha do Governador; Rua Aroeiras, no Parque Anchieta; Estrada Marechal Alencastro, em Deodoro; Estrada Intendente Magalhães, em Madureira; Rua Conde de Bonfim e Rua Haddock Lobo, na Tijuca; Rua José Vicente, no Grajaú; e Rua Teófilo Otoni, Centro.
Há também alagamentos na Rua do Catete, altura da Rua Pedro Américo, Catete, na Zona Sul; e na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, Pavuna, na Zona Norte.
Houve uma queda de árvore na Praça Professora Nidia Otero, na Taquara, na Zona Sudoeste.
Os maiores volumes de chuva até o momento foram nas estações Anchieta, Campo Grande e Tijuca/Muda. Equipes da Prefeitura do Rio atuam nas ocorrências em andamento.
No momento, núcleos atuam nas Zonas Norte, Centro/Tijuca, Ilha do Governador, Zona Sul e na região da Barra/Jacarepaguá, ocasionando chuva forte na última hora nos bairros Anchieta, Ilha e Centro. Para a próxima hora, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva forte.
Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu atenção para a população. "Temos muita chuva em várias áreas da cidade. Aguardem a chuva diminuir para se deslocar", escreveu.
Impactos no estado
A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec), com base nos monitoramentos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), emitiu, neste sábado (21), uma série de alertas e recomendações de mobilização, em razão das chuvas fortes que atingem municípios da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana e Costa Verde.
Foram enviados alertas de inundação, chuvas intensas e deslizamento, por meio do sistema Cellbroadcast, para os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São Gonçalo, Angra dos Reis, Petrópolis e Niterói, orientando a população a adotar medidas preventivas e buscar abrigo seguro.
O Cemaden-RJ também emitiu recomendações de mobilização para altos índices de chuva para Duque de Caxias, São João de Meriti e Petrópolis.
Em Duque de Caxias, São João de Meriti, Mangaratiba e Petrópolis, 13 estações de sirenes foram mobilizadas. Também houve toque de aviso de chuva em 56 estações nos municípios de Duque de Caxias, Magé, Teresópolis e capital.
Em Nova Iguaçu, a chuva forte causou alagamentos dentro do Hospital da Posse. Um vídeo mostra funcionários retirando água com um rodo da unidade.
Em Rio das Ostras, chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento provocaram interrupção temporária de energia elétrica, internet e telefonia por cerca de 60 minutos. Foram registradas ocorrências de corte de árvores em via pública e sobre edificações, atendidas pelos militares do Corpo de Bombeiros.
"Estamos mobilizados e atuando de forma integrada com os municípios. O monitoramento é permanente e as decisões são tomadas com base em dados técnicos, priorizando sempre a preservação de vidas. O envio de alertas pelo cellbroadcast e o acionamento de sirenes demonstram a importância dos investimentos em tecnologia e prevenção", reforçou o governador Cláudio Castro.
Para o estado, são esperadas chuvas moderadas a muito fortes até o início da madrugada, principalmente nas regiões Costa Verde, Sul, Capital, Baixada Fluminense, Serrana e Metropolitana.
