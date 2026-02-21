Chuva intensa causou pontos de alagamento no Rio - Reprodução / Redes Sociais

Chuva intensa causou pontos de alagamento no RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/02/2026 19:23 | Atualizado 21/02/2026 19:27

Rio - Uma forte chuva atingiu a cidade do Rio e municípios da Baixada Fluminense, no fim da tarde e início da noite deste sábado (21). O temporal causou diversos pontos de alagamentos, além de queda de árvore. Devido à chuva, o município do Rio está em Estágio 2.

Segundo o Centro de Operações Rio, até às 19h, bolsões d'água se formaram em pontos das zonas Norte, Oeste e no Centro, como: Estrada do Rio Jequiá, Estrada da Bica e na Rua Formosa do Zumbi, na Ilha do Governador; Rua Aroeiras, no Parque Anchieta; Estrada Marechal Alencastro, em Deodoro; Estrada Intendente Magalhães, em Madureira; Rua Conde de Bonfim e Rua Haddock Lobo, na Tijuca; Rua José Vicente, no Grajaú; e Rua Teófilo Otoni, Centro.

Há também alagamentos na Rua do Catete, altura da Rua Pedro Américo, Catete, na Zona Sul; e na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, Pavuna, na Zona Norte.

Houve uma queda de árvore na Praça Professora Nidia Otero, na Taquara, na Zona Sudoeste.

Os maiores volumes de chuva até o momento foram nas estações Anchieta, Campo Grande e Tijuca/Muda. Equipes da Prefeitura do Rio atuam nas ocorrências em andamento.



No momento, núcleos atuam nas Zonas Norte, Centro/Tijuca, Ilha do Governador, Zona Sul e na região da Barra/Jacarepaguá, ocasionando chuva forte na última hora nos bairros Anchieta, Ilha e Centro. Para a próxima hora, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva forte.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu atenção para a população. "Temos muita chuva em várias áreas da cidade. Aguardem a chuva diminuir para se deslocar", escreveu.

Impactos no estado

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec), com base nos monitoramentos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), emitiu, neste sábado (21), uma série de alertas e recomendações de mobilização, em razão das chuvas fortes que atingem municípios da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana e Costa Verde.

Foram enviados alertas de inundação, chuvas intensas e deslizamento, por meio do sistema Cellbroadcast, para os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São Gonçalo, Angra dos Reis, Petrópolis e Niterói, orientando a população a adotar medidas preventivas e buscar abrigo seguro.

O Cemaden-RJ também emitiu recomendações de mobilização para altos índices de chuva para Duque de Caxias, São João de Meriti e Petrópolis.

Em Duque de Caxias, São João de Meriti, Mangaratiba e Petrópolis, 13 estações de sirenes foram mobilizadas. Também houve toque de aviso de chuva em 56 estações nos municípios de Duque de Caxias, Magé, Teresópolis e capital.

Em Nova Iguaçu, a chuva forte causou alagamentos dentro do Hospital da Posse. Um vídeo mostra funcionários retirando água com um rodo da unidade.

Hospital da Posse Nova Iguaçu. pic.twitter.com/HFL5UNQV5y — ERREJOTA DO CAOS OFC (@errejotadocaos) February 21, 2026 Próximo a Unig em Nova Iguaçu pic.twitter.com/qlumxzsgCK — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) February 21, 2026 Em Rio das Ostras, chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento provocaram interrupção temporária de energia elétrica, internet e telefonia por cerca de 60 minutos. Foram registradas ocorrências de corte de árvores em via pública e sobre edificações, atendidas pelos militares do Corpo de Bombeiros.



"Estamos mobilizados e atuando de forma integrada com os municípios. O monitoramento é permanente e as decisões são tomadas com base em dados técnicos, priorizando sempre a preservação de vidas. O envio de alertas pelo cellbroadcast e o acionamento de sirenes demonstram a importância dos investimentos em tecnologia e prevenção", reforçou o governador Cláudio Castro.



Para o estado, são esperadas chuvas moderadas a muito fortes até o início da madrugada, principalmente nas regiões Costa Verde, Sul, Capital, Baixada Fluminense, Serrana e Metropolitana.

Em Rio das Ostras, chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento provocaram interrupção temporária de energia elétrica, internet e telefonia por cerca de 60 minutos. Foram registradas ocorrências de corte de árvores em via pública e sobre edificações, atendidas pelos militares do Corpo de Bombeiros."Estamos mobilizados e atuando de forma integrada com os municípios. O monitoramento é permanente e as decisões são tomadas com base em dados técnicos, priorizando sempre a preservação de vidas. O envio de alertas pelo cellbroadcast e o acionamento de sirenes demonstram a importância dos investimentos em tecnologia e prevenção", reforçou o governador Cláudio Castro.Para o estado, são esperadas chuvas moderadas a muito fortes até o início da madrugada, principalmente nas regiões Costa Verde, Sul, Capital, Baixada Fluminense, Serrana e Metropolitana.