Homem foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão)Reprodução

Publicado 21/02/2026 15:19

Rio - Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (21), por importunar sexualmente duas passageiras, sendo uma adolescente, em um ônibus que trafegava pela Avenida Francisco Bicalho, próximo à Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária.

Segundo a Guarda Municipal, equipes da 1ª Inspetoria (Centro) foram acionadas por um motorista da linha 606 (Engenho de Dentro x Rodoviária), que relatou a situação aos agentes.

Os guardas detiveram o homem e o encaminharam à 17ª DP (São Cristóvão). Ele já tinha outras passagens pela polícia.