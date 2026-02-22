Os dragões chineses vão invadir o Theatro Municipal durante evento - Bill Viana /Divulgação

Os dragões chineses vão invadir o Theatro Municipal durante eventoBill Viana /Divulgação

Publicado 22/02/2026 00:00

Galeria de Fotos As pessoas já estão ansiosas para chegar o dia da apresentação Bill Vianna A Orquestra Forte de Copacabana estará se apresentando no Festival de Primavera Bill Vianna /Divulgação Os dragões chineses vão 'invadir' o Theatro Municipal durante evento Bill Viana /Divulgação



Sob regência e arranjos do maestro Luiz Potter, a Orquestra Forte de Copacabana apresentará um repertório de MPB, além de canções chinesas clássicas e participações especiais de grande destaque: Armandinho Macêdo, lenda da guitarra baiana; a soprano Yu Xi; e a tradicional Dança do Leão e do Dragão, símbolo de prosperidade, renovação e boa sorte na cultura chinesa, que serão apresentadas no evento.



Com mais de 50 anos de carreira, Armandinho Macêdo é um dos ícones da guitarra baiana. Foi incluído na lista dos 30 maiores representantes brasileiros da guitarra e do violão pela revista Rolling Stone Brasil e é filho de Osmar Macêdo, pioneiro do trio elétrico no Brasil. Já a soprano chinesa Yu Xi apresentará canções tradicionais do país.



Ainda acontecerão outras atividades culturais, em parceria com o Instituto Confucius da PUC-Rio, reforçando o caráter educativo e institucional da celebração.



"Levar o Festival da Primavera ao Theatro Municipal, com entrada franca, é um gesto de encontro: celebramos uma tradição milenar e, ao mesmo tempo, reafirmamos a música como ponte viva entre Brasil e China. O concerto é um convite para o público do Rio vivenciar, de forma sensível e aberta, a riqueza de uma cultura que atravessa séculos, e que hoje dialoga com a nossa no palco", diz Márcia Melchior, diretora da Orquestra do Forte de Copacabana.



O festival também integra as ações do Ano Cultural Brasil–China 2026, que celebra e fortalece o intercâmbio cultural e turístico entre os dois países.



Registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro desde 2024, a Orquestra Forte de Copacabana é idealizada pelo Instituto Rudá, por meio da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais e conta como mantenedora a CNOOC – PETROLEUM BRASIL, o Grupo Shalom e a Vale como patrocinadores e copatrocínio da Tijoá Energia. O projeto conta ainda com o apoio cultural da Associação de Arte e Cultura RioMont.



Pela primeira vez, Orquestra vai se apresentar junto com seus novos conjuntos



Um dos momentos mais simbólicos da noite será a união dos três grupos artísticos do projeto da Orquestra Forte de Copacabana no mesmo palco: além do grupo principal (a big band), também se apresentam a Camerata Forte de Copacabana e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, grupos recém-formados este ano, e que ampliaram o alcance do projeto que, atualmente, atende a 60 jovens, a maioria de áreas de vulnerabilidade da cidade.



"Reunir no mesmo palco a big band, a Camerata e a Orquestra de Câmara é um símbolo do que a Orquestra Forte de Copacabana se tornou: um projeto em expansão, que abre novas formações e novas possibilidades para 60 jovens ocuparem o Theatro Municipal com seu talento, homenageando a cultura chinesa e reafirmando a música como linguagem universal e instrumento de aproximação entre culturas”, completa Márcia Melchior.



Essa formação especial celebra o crescimento expressivo do projeto nos últimos anos, impulsionado por parcerias com instituições chinesas, que possibilitaram a duplicação do número de alunos ao longo de 2025. A Orquestra Forte de Copacabana também vem ampliando o seu número de concertos, tendo realizado uma apresentação em janeiro no Festival Jazz a la Calle, no Uruguai, e uma turnê pela China em 2025.



O Festival da Primavera 2026 promete uma noite memorável, transformando o Theatro Municipal do Rio de Janeiro em um espaço de encontro entre Brasil e China, tradição e contemporaneidade, arte e diálogo cultural.

Saiba mais

A Orquestra Forte de Copacabana teve início apenas com violões, mas hoje possui uma formação de big band e reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone, trompete, trombone e uma base formada por violão, baixo, guitarra, teclado, percussão e bateria. Os jovens são convidados a apresentar músicas do repertório tradicional da MPB, muito conhecido pelo público, assim como célebres canções de grandes nomes da nossa música porém não tão conhecidas pelo grande público.



Em 2025, o projeto passou por uma significativa expansão, envolvendo um maior número de alunos e a criação de dois novos grupos. A Camerata Forte de Copacabana, composta exclusivamente por mulheres jovens instrumentistas de cordas — incluindo violinos, violas, violoncelo e contrabaixo —, e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, formada pelas cordas e englobando instrumentos como trompa, oboé, fagote e bateria.



O projeto, registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro desde 2024, é idealizado pelo Instituto Rudá, por meio da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais e conta como mantenedora a CNOOC – PETROLEUM BRASIL, o Grupo Shalom e a Vale como patrocinadores e copatrocínio da Tijoá Energia. O projeto conta ainda com o apoio cultural da Associação de Arte e Cultura RioMont.



O Instituto Rudá é especializado em gestão de orquestras e, com idealização da produtora e empresária Márcia Melchior, a Orquestra Forte de Copacabana é formada por 28 jovens que possuem de 13 a 21 anos, alunos da rede pública de ensino. Os componentes ensaiam uma vez por semana no Forte de Copacabana e ainda contam com ensino de apoio, como aulas de inglês. A Orquestra também é parceira da Orquestra Shalom, que a acompanha há 12 anos.



"O objetivo da Orquestra é capacitar os jovens para que eles cheguem a ingressar em orquestras profissionais, em orquestras das Forças Armadas, e que tenham um caminho profissionalizante, graças à música. Felizmente, ao longo dos anos, diversos estudantes da Orquestra ingressaram em projetos musicais e culturais, na academia, alguns chegando mesmo ao doutorado. Essa é a nossa maior missão", diz Márcia Melchior.





SERVIÇO:



Festival da Primavera 2026



Com Orquestra Forte de Copacabana, Armandinho Macêdo e a soprano Yu Xi



Data: 25 de fevereiro de 2026, quarta-feira



Horário: 19h30



Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Praça Floriano, S/N - Centro, RJ



Grátis. Livre.

