Crime aconteceu em um estabelecimento dentro de um posto de combustíveisReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/02/2026 18:00

Rio - Um homem foi morto a tiros e outros dois ficaram feridos, na madrugada deste sábado (21), em São Fidelis, no Norte Fluminense. O crime aconteceu em um estabelecimento em um posto de combustíveis.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionados para verificar um homicídio no cruzamento das ruas Dr. José Francisco e Guaraciaba, no Centro. Os policiais encontraram bombeiros, que haviam constatado a morte de uma pessoa.

Mais duas vítimas ficaram feridas, sendo socorridas e encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes, também no Norte Fluminense. Ainda não há informações sobre suas identificações e estados de saúde.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o autor da execução mirando contra o alvo, que tentou se esconder embaixo do caixa do estabelecimento. As outras vítimas também estavam no esconderijo.

A 141ª DP (São Fidelis) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.