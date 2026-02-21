Homem foi levado à 52ª DP Divulgação/PCERJ

Um homem foi preso em flagrante após roubar uma loja de roupas no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (20).
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) localizaram o ladrão, que não teve a identidade divulgada, logo após o crime. Com ele, foram apreendidos R$ 890 em espécie. 
O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).