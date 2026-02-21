Asa-delta caiu no mar de São Conrado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/02/2026 12:39

0Rio - Um homem e uma mulher morreram na queda de um asa-delta, na manhã deste sábado (21), no mar de São Conrado, na Zona Sul. O acidente aconteceu próximo ao Campo de Pouso Phil Haegler, área situada entre a Autoestrada Lagoa-Barra e a Praia do Pepino.



O resgate foi realizado por equipes do 2° e do 3° Grupamentos Marítimos (2° e 3º GMar), do quartel da Gávea (25° GBM) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Os militares receberam apoio de motos aquáticas, aeronaves e ambulâncias da corporação.

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na areia. Rodolfo Pascoal Ladeira, piloto e proprietário da asa-delta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já Jenny Colon Rodriguez, uma turista norte-americana, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, ainda na Zona Sul. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mulher chegou em estado gravíssimo e foi a óbito devido ao trauma. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

A 15ª DP (Gávea) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, uma perícia foi acionada para o local. As diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.

A corporação informou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável pela fiscalização das regras aplicáveis ao voo livre no espaço aéreo, será acionada.

"Foi um acidente. Quem deu causa à morte da passageira foi o piloto, que também faleceu. A gente já pediu perícia. As regras de atribuição no ar são todas de competência da Anac e da Confederação de Voo Livre. A Polícia Civil faz o papel dela, investiga se houve crime ou não. Foi um acidente e quem deu causa morreu. Agora, essa parte toda fica em função da Anac e da confederação para verificar se houve algum tipo de infração administrativa e se a asa estava em perfeitas condições", explicou a delegada Daniela Terra.

O Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL) se pronunciou sobre o assunto e lamentou a morte das vítimas. Todas as atividades de voo ficarão suspensas por três dias.

"A perda de ambos nos abala profundamente. Os motivos do acidente estão sendo apurados e estamos aguardando o restante do resgate do equipamento para uma avaliação técnica minuciosa. O CSCVL já levantou toda a documentação necessária e está trabalhando para dar suporte às famílias. Que a memória de ambos seja um legado de inspiração, e que possamos encontrar forças para continuar voando, sonhando e vivendo, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles vivem em nossos corações e nos inspirarão a voar mais alto", diz o texto.

Casos semelhantes

Em novembro de 2025, o bicampeão brasileiro de asa-delta, Philip Haegler, morreu após cair durante um salto de parapente também em São Conrado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima na altura da Avenida Prefeito Mendes de Morais. O piloto chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo registrou o acidente fatal. Nas imagens, é possível ver um asa-delta passando muito próximo ao parapente pilotado por Phil. Ele tenta desviar, perde o controle do equipamento e atinge um prédio de 11 andares, caindo até o hall do edifício.

Em homenagem ao piloto, a Prefeitura do Rio determinou que a pista de pouso situada entre a Autoestrada Lagoa-Barra e a Praia do Pepino, com 6.390 m², fosse renomeada como Campo de Pouso Phil Haegler.

Em 2012, a irmã do ator Fabrício Boliveira, que atuou em "Tropa de Elite 2" também morreu ao cair de parapente na Praia de São Conrado. Priscilla Boliveira estava acompanhada de um instrutor quando despencou de uma altura de cerca de 20 metros.