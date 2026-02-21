Cachorro ficou no meio de uma pedra na queda d'água na Cascata do Itamaraty, em PetrópolisReprodução / Redes Sociais
Vídeo: bombeiros resgatam cachorro com deficiência em cascata
Militares usaram métodos de ancoragem e de progressão em correnteza
Vídeo: bombeiros resgatam cachorro com deficiência em cascata
Militares usaram métodos de ancoragem e de progressão em correnteza
Polícia prende em flagrante homem que tentou vender drogas para estrangeiros em Copacabana
Segundo as investigações, José Daniel de Oliveira Campos também integra um grupo especializado no 'golpe da maquininha'
Instrutor e turista morrem em queda de asa-delta no mar de São Conrado
Acidente aconteceu próximo ao Campo de Pouso Phil Haegler
Polícia prende quadrilha que vendia remédios para emagrecimento ilegalmente
Quatro pessoas foram detidas, incluindo uma enfermeira
Policial militar é afastado após disparo de bala de borracha à queima-roupa
Caso ocorreu durante confusão entre o Estácio e o Catumbi
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.