Cachorro ficou no meio de uma pedra na queda d'água na Cascata do Itamaraty, em PetrópolisReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/02/2026 14:46 | Atualizado 21/02/2026 15:01

Rio - Um vídeo mostra um resgate impressionante de um cachorro cego e surdo que ficou ilhado na Cascata do Itamaraty, em Petrópolis, na Região Serrana. Bombeiros usaram métodos de ancoragem e de progressão em correnteza com uso de cordas, escadas e outros materiais, para salvar o animal.

A gravação mostra o cão em uma pedra na queda d'água enquanto bombeiros se organizam para socorrê-lo. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (18) e empenhou equipes do quartel de Petrópolis (15º GBM) e do Grupo de Operações Especiais (Goesp).

Depois de cerca de uma hora, o cachorro foi salvo e levado à margem, preso ao corpo de um dos militares. O animal, que é macho, cego e surdo, já está nas mãos da tutora, sem ferimentos.