Carro ficou bastante destruído com a batidaReprodução / COR

Rio - Um carro colidiu contra uma bomba de gasolina na madrugada deste sábado (21), na Estrada do Rio do A, em Campo Grande, na Zona Oeste. Apesar do impacto e dos danos significativos ao veículo, ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campo Grande foi acionado por volta das 3h25 para atender a ocorrência, registrada na altura do número 830 da via.
O local foi isolado para evitar riscos. A circunstância do acidente, no entanto, ainda é desconhecida.