Momento em que o policial atira contra rapazReprodução / Redes Socias
Catumbi ,nos predinhos— Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) February 21, 2026
Policial disparou em homem desarmado pic.twitter.com/3AUdVjSg4s
Segundo a Polícia Militar, o comando da unidade instaurou um procedimento apuratório para investigar a conduta dos agentes. O policial envolvido já foi identificado e prontamente afastado das atividades externas.
Violência na região
O episódio ocorre em mais um momento de tensão no bairro. Na última quarta-feira (18), a região foi palco de um intenso confronto entre traficantes do Comando Vermelho (CV), vindos do Fallet, e rivais do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam o Complexo da Mineira.
O tiroteio na Rua Frei Caneca resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas, incluindo uma criança que está em estado grave.
