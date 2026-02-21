Momento em que o policial atira contra rapaz - Reprodução / Redes Socias

Momento em que o policial atira contra rapazReprodução / Redes Socias

Publicado 21/02/2026 11:00

Rio - Um policial militar foi afastado das ruas após ser flagrado disparando um tiro de bala de borracha à queima-roupa contra um homem na Região Central do Rio, na noite desta sexta-feira (20).

O caso ocorreu durante uma confusão entre agentes do 4º BPM (São Cristóvão) e moradores do conjunto habitacional erguido no terreno do antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca, entre o Estácio e o Catumbi.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um rapaz em cima de uma bicicleta, conversando com outros jovens, quando é confrontado pelo PM e atingido pelo disparo.

Veja o vídeo:

Segundo a Polícia Militar, o comando da unidade instaurou um procedimento apuratório para investigar a conduta dos agentes. O policial envolvido já foi identificado e prontamente afastado das atividades externas.



Violência na região



O episódio ocorre em mais um momento de tensão no bairro. Na última quarta-feira (18),



a região foi palco de um intenso confronto entre traficantes do Comando Vermelho (CV), vindos do Fallet, e rivais do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam o Complexo da Mineira.O tiroteio na Rua Frei Caneca resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas, incluindo uma criança que está em estado grave.