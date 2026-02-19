Criminoso passou atirando em uma praça movimentada no Catumbi - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/02/2026 09:07

Rio - Um intenso tiroteio entre criminosos terminou com um homem morto e outras três pessoas feridas, incluindo uma criança, na noite desta quarta-feira (18), em um dos acessos à comunidade da Mineira, Região Central do Rio. O local fica bem perto da Praça da Apoteose, no Sambódromo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens armados atirando contra outros em uma praça na Rua Frei Caneca, na entrada no Conjunto Habitacional Zé Keti, no Estácio, onde ficava o antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca. Segundo relatos, criminosos do Comando Vermelho (CV), oriundos da comunidade Fallet, realizaram um ataque contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam a Mineira.

Em uma das gravações, uma mulher corre para tirar um bebê, que estava dormindo dentro de um carrinho, do caminho de um dos atiradores. Momentos antes, crianças brincavam em uma cama elástica.

Tiroteio próximo à comunidade da Mineira termina com um homem morto e outras três pessoas feridas, incluindo uma criança



O tiroteio deixou quatro feridos. Marcos Vinícius Gomes Marinho chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.

Além dele, outras três pessoas deram entrada no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, sendo uma delas uma criança. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estão internadas em estado grave e seguem sob cuidados médicos, aguardando estabilização para posterior transferência para outra unidade da rede pública de saúde.

O caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte de Marcos, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

A Polícia Militar informou que o policiamento está reforçado na região nesta quinta-feira (19).