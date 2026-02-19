Corpos já estavam em avançado estado de decomposição no telhado da casa da presa - Reprodução/WhatsApp

Publicado 19/02/2026 19:40

Rio – Uma mulher, identificada apenas como Neia, de 53 anos, foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (19), por manter sete cães mortos no telhado de casa. O cheiro das carcaças podres chamou a atenção de vizinhos, em Inhoaíba, na Zona Oeste, que fizeram a denúncia.

Além dos sete corpos no telhado, encontrados já em avançado estado de putrefação, a mulher ainda deixava 25 cães - 11 filhotes e 14 adultos - em situação insalubre, dentro do imóvel. Equipes da Secretaria Municipal de Defesa dos Animais os levaram para a Fazenda Modelo da Prefeitura do Rio, localizada em Guaratiba, na Zona Oeste. Já os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Municipal Jorge Vaitsman, na Mangueira, na Zona Norte, embora resultados periciais conclusivos sejam improváveis devido às condições dos corpos.

“Não sabemos ainda se estes animais morreram de causa natural ou se foram mortos. O fato é que o caso tem todos os contornos de maus-tratos, e a polícia vai investigar”, comentou o vereador Luiz Ramos Filho (PSD), da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, que recebeu a denúncia, lembrando o comportamento agressivo da dona do imóvel na chegada dos agentes: “Quando a equipe da chegou, a mulher puxou a faca”.

Policiais militares participaram da ação em apoio aos agentes municipais e encaminharam Neia à 35ª DP (Campo Grande), que investiga o caso.