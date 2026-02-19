O criminoso se entregou na sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nesta quinta (19) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 16:07

Rio - Carlos Alberto Ribeiro Júnior, acusado de assassinar José Ailton de Sales Junior em uma festa de Carnaval em Guadalupe, na Zona Norte, se entregou na sede da Delegacia de Homicídios da Capial (DHC), na nesta quinta-feira (18). A vítima chegou a ser levada por populares a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, Carlos Alberto efetuou diversos disparos contra José Ailton durante uma discussão e fugiu do local do evento, na Rua Marcos de Macedo, próximo à Lona Cultural Areninha Cultural Terra.

As investigações levaram os policiais, menos de 24 horas após o homicídio, à casa do criminoso e a outros endereços ligados a ele. Ao notar o cerco se fechando, o homem compareceu à sede da DHC.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio contra Carlos Alberto, que foi cumprido no momento em que ele se entregou.