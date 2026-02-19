O criminoso se entregou na sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nesta quinta (19)Arquivo / Agência O Dia
Responsável por matar homem em festa de Carnaval em Guadalupe se entrega
Carlos Alberto Ribeiro Júnior efetuou vários disparos contra a vítima durante uma discussão e fugiu em seguida
Eduardo Paes anuncia Jane Reis como candidata a vice em chapa para o Governo do Estado
Atual prefeito do Rio deixará o cargo em 20 de março para concorrer
Irmã de capoeirista diz que ele sofreu tentativa de ataque dias antes de assassinato
'Estamos perdidos, não sabemos quem pode ter feito isso, nem por quê', disse Adriana Possobom
Morte do mestre de capoeira Paulinho Sabiá causa grande comoção
Mensagens de luto e saudade em diversos idiomas foram compartilhadas nas redes sociais. Fundador do grupo Capoeira Brasil foi morto a tiros em Icaraí
Tiroteio termina em morte e pessoas feridas, incluindo uma criança, na região central do Rio
Criminosos trocaram tiros em um dos acessos à comunidade da Mineira
Moradores de ruas de Copacabana enfrentam nova queda de luz, após 'apagão' de três dias
Equipes da Light estão no local para tentar normalizar serviço
