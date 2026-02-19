Tempo de travessia chegou a uma hora - Reprodução / TV Globo

Publicado 19/02/2026 08:24 | Atualizado 19/02/2026 08:54

Rio – A queda de um motociclista provocou forte congestionamento na Ponte Rio-Niterói, na pista sentido Rio, na manhã desta quinta-feira (19), em um dia marcado pelo grande fluxo de motoristas após o feriado de Carnaval.

Segundo a Ecovias, o acidente ocorreu às 6h49, na altura do km 322,255. Duas faixas foram interditadas na região da Grande Reta para atendimento da ocorrência, o que fez o tempo de travessia chegar a cerca de uma hora.

Ainda de acordo com a concessionária, houve apenas uma vítima, o garupa da motocicleta. Ele foi retirado da pista e levado para o recuo da Reta do Cais, onde recebeu os primeiros atendimentos, sendo posteriormente encaminhado com ferimentos leves para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

As faixas foram totalmente liberadas às 7h50, mas o trânsito permanece com retenções, e o tempo de travessia ainda é de cerca de 30 minutos.

Além do acidente, o aumento no volume de veículos também foi influenciado pelo retorno de trabalhadores às atividades após o Carnaval e pelo grande número de motoristas que voltavam da Região dos Lagos, destino turístico bastante procurado durante o feriado.