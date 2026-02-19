Publicado 19/02/2026 00:00

Auditores criticam decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou medidas contra servidores da Receita Federal no âmbito de investigação sobre uso e acesso a dados fiscais. A reação aponta para um ponto sensível: até onde vai a responsabilidade individual em procedimentos institucionais?

As negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminaram sem sinais concretos de avanço. O impasse indica que a diplomacia segue ativa, mas limitada pela distância entre as exigências das partes — e pelo peso estratégico que o conflito ainda carrega no cenário internacional.