Rio — O criminoso Marbem Gomes de Souza Junior, de 27 anos, foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (18) enquanto fazia um passeio de barco na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, Região dos Lagos. Ele é apontado como uma liderança do tráfico em Belford Roxo, Baixada Fluminense.
Os agentes realizaram a abordagem ainda dentro da água, com o apoio de lanchas e embarcações do Comando de Polícia Ambiental.

Até então considerado foragido da Justiça, Marbem possui sete anotações criminais por roubo e homicídio. Conforme as investigações, o homem atuava nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha.
Ele também estaria envolvido no plano de expansão territorial de sua facção criminosa, não revelada, para os estados de Alagoas e Pernambuco, no Nordeste, onde também cometia roubos.

Marbem foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).
Reincidência

Em outra ocorrência, em janeiro de 2020, Marbem ficou ferido após confronto com policiais na cidade de Recife, Pernambuco, mas acabou socorrido por familiares e levado para um hospital em Maceió, Alagoas, onde agentes o prenderam.