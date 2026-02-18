Caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (18) - Reprodução / PMERJ

Caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (18)Reprodução / PMERJ

Publicado 18/02/2026 22:26 | Atualizado 18/02/2026 22:47

Rio — O criminoso Marbem Gomes de Souza Junior, de 27 anos, foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (18) enquanto fazia um passeio de barco na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, Região dos Lagos. Ele é apontado como uma liderança do tráfico em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

Veja o vídeo:

CHEFE DO CRIME ORGANIZADO EM BELFORD ROXO |Ilha do Japonês, Cabo Frio.



O criminoso foragido da justiça Marbem Gomes de Souza Junior foi preso pela #SEPM, nesta quarta, durante ação de inteligência coordenada pela #SSI, que contou com a participação do #CPAm e do #25BPM. (+) pic.twitter.com/fh5R8U0YDn — @pmerj (@PMERJ) February 18, 2026

Os agentes realizaram a abordagem ainda dentro da água, com o apoio de lanchas e embarcações do Comando de Polícia Ambiental.



Até então considerado foragido da Justiça, Marbem possui sete anotações criminais por roubo e homicídio. Conforme as investigações, o homem atuava nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha. Os agentes realizaram a abordagem ainda dentro da água, com o apoio de lanchas e embarcações do Comando de Polícia Ambiental.Até então considerado foragido da Justiça, Marbem possui sete anotações criminais por roubo e homicídio. Conforme as investigações, o homem atuava nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha.

Ele também estaria envolvido no plano de expansão territorial de sua facção criminosa, não revelada, para os estados de Alagoas e Pernambuco, no Nordeste, onde também cometia roubos.



Marbem foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).

Reincidência



Em outra ocorrência, em janeiro de 2020, Marbem ficou ferido após confronto com policiais na cidade de Recife, Pernambuco, mas acabou socorrido por familiares e levado para um hospital em Maceió, Alagoas, onde agentes o prenderam.