Ilha do Japonês, Cabo Frio.
O criminoso foragido da justiça Marbem Gomes de Souza Junior foi preso pela #SEPM, nesta quarta, durante ação de inteligência coordenada pela #SSI, que contou com a participação do #CPAm e do #25BPM. (+) pic.twitter.com/fh5R8U0YDn
Os agentes realizaram a abordagem ainda dentro da água, com o apoio de lanchas e embarcações do Comando de Polícia Ambiental.
Até então considerado foragido da Justiça, Marbem possui sete anotações criminais por roubo e homicídio. Conforme as investigações, o homem atuava nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha.
Marbem foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).
Em outra ocorrência, em janeiro de 2020, Marbem ficou ferido após confronto com policiais na cidade de Recife, Pernambuco, mas acabou socorrido por familiares e levado para um hospital em Maceió, Alagoas, onde agentes o prenderam.
