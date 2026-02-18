Populares levaram a vítima em um carro para o hospital - Reprodução/redes sociais

Publicado 18/02/2026 14:21

Rio – Um homem morreu após ser baleado, na madrugada desta quarta-feira (18), durante uma confusão em um evento de Carnaval na Rua Marcos de Macedo, em Guadalupe, na Zona Norte. José Ailton de Sales Junior, de 32 anos, chegou a ser levado por populares em um carro ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar a entrada de um baleado na unidade, mas quando chegaram, já o encontraram sem vida.

A PM também isolou o local onde José Ailton foi baleado para a realização da perícia e início das investigações, que ficaram a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).