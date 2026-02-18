Populares levaram a vítima em um carro para o hospitalReprodução/redes sociais
Homem morre após ser baleado durante confusão em evento de Carnaval em Guadalupe
Populares chegaram a levá-lo a um hospital, mas ele não resistiu
Críticas em decisão do STF destaca responsabilidade em procedimentos institucionais
Vídeo! Chefe do tráfico é preso durante passeio de barco na Região dos Lagos
Marbem Gomes de Souza Junior é apontado como uma das lideranças criminosas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense
Forte chuva provoca bolsões d'água e transtornos no Rio
Passagem de frente fria pode mudar tempo na cidade
Homem invade UPA e mata cunhado após esfaquear mulher
Rafael Ferreira dos Santos tentava defender Cristina Melo, companheira do agressor
Colisão entre ônibus e carro deixa um morto na Vila da Penha
Motorista do veículo morreu no local e uma mulher ficou ferida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas
Homem é executado a tiros em ponto de mototáxi na Zona Oeste
Everton Luiz Bandeira dos Santos, de 31 anos, foi assassinado em Pedra de Guaratiba
