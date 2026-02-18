Chuva forte na Avenida Brasil - Reprodução/COR

Rio - As fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira de Cinzas (18) provocaram bolsões d’água e transtornos na hora da volta para casa. Segundo o Alerta Rio, houve registro mais intenso nas zonas Norte e Oeste.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 18h30, a estação da Av. Brasil/Mendanha registrou chuva forte (6,6 mm). No mesmo período, Irajá teve chuva moderada (3,6 mm), enquanto Campo Grande (0,6 mm) e Santa Cruz (0,2 mm) apresentaram índices fracos.



Em Bangu, na Zona Oeste, entre 18h30 e 18h45, o acumulado chegou a 14,0 mm, caracterizando chuva muito forte. Já as estações da Av. Brasil/Mendanha (5,2 mm) e de Campo Grande (4,4 mm) marcaram chuva moderada.

Ao longo desta quarta (18), a nebulosidade variou e as temperaturas permaneceram elevadas na cidade do Rio. Os ventos ficaram fracos a moderados, com maior intensidade no período da tarde. As temperaturas se mantiveram estáveis e altas em relação ao dia anterior. A mínima foi de 22,1°C, registrada às 7h, na estação Jacarepaguá (INMET), e a máxima chegou a 36,2°C, às 11h50, na estação Santa Cruz (Alerta Rio).



Na quinta (19) e na sexta-feira (20), por causa desta frente fria na costa, a previsão para a cidade é de aumento de nebulosidade e chuva fraca a moderada a qualquer momento de ambos os dias, sendo em caráter de pancadas nos períodos da tarde e noite. Os ventos variam entre fracos e moderados. As temperaturas terão mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.



No sábado (21) e domingo (22), em função da entrada de ventos úmidos do oceano, o céu estará predominantemente nublado no município e a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados. As temperaturas irão variar entre mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.