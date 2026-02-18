Homem foi morto enquanto estava em um ponto de mototáxi - Reprodução

Publicado 18/02/2026 17:34

Rio - Everton Luiz Bandeira dos Santos, de 31 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (18), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. O crime ocorreu enquanto a vítima estava em um ponto de mototáxi.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência. Everton morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.