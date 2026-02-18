Carro ficou completamente destruído após acidente - Reprodução

Publicado 18/02/2026 18:25

Rio - Um grave acidente envolvendo um ônibus e um veículo deixou um morto e uma mulher ferida nesta quarta-feira (18), na Vila da Penha, Zona Norte.

A colisão envolveu um ônibus da linha 629 (Irajá - Saens Peña) na altura da Estrada Padre Roser. O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira do carro foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.



O trecho da Avenida Meriti no sentido Vicente de Carvalho precisou ser interditado, causando retenções no trânsito.

De acordo com a Polícia Civil, a 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga o caso. A perícia foi feita no local e os agentes ouviram o motorista do ônibus. Imagens de câmeras de segurança são analisadas e outras diligências também estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.



O que diz a Rio ônibus



Por meio de nota, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que a "empresa aguarda o resultado da perícia para entender a dinâmica do acidente e que acompanha o caso".