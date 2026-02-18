Homem invadiu UPA de Senador Camará atrás da mulher - Reprodução

Publicado 18/02/2026 18:38

Rio – Um homem foi preso após invadir a UPA de Senador Camará, na Zona Oeste, e matar a facadas o cunhado, Rafael Ferreira dos Santos, na madrugada desta quarta-feira (18). Ele tentava defender Cristina Melo, mulher do agressor, que havia sido esfaqueada momentos antes.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atacou a companheira com tapas no rosto e golpes de faca na altura do tórax. Em seguida, ele também atingiu o enteado Michel Melo, de 21 anos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o agressor invadiu a UPA com a intenção de cometer feminicídio e acabou matando Rafael. Cristina segue internada no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, em estado grave. Já Michel passou por atendimento e recebeu alta hospitalar.



Poe meio de nota, a secretaria destacou que unidades de saúde são "espaços de cuidado, acolhimento e proteção da vida. E, por isso, jamais podem ser palco de violência".

"A SMS se solidariza com os familiares das vítimas e presta todo seu apoio e, desde o ocorrido, está colaborando integralmente com as autoridades de segurança pública para a apuração rigorosa dos fatos. Nenhuma unidade de saúde do SUS tem seguranças armados, unidades de urgência e emergência tem plantões da Polícia Militar", informa o comunicado.

Agentes do 34º BPM (Bangu) conduziram o invasor para a 34ª DP (Bangu) e posteriormente para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e um segundo inquérito está em andamento para apurar tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.