Cisterna fica em uma empresa desativada na Estrada do Colégio - Reprodução/Google Street View

Publicado 18/02/2026 13:31

Rio – A Polícia Civil investiga como acidente a morte de um adolescente, de 15 anos, encontrado em uma cisterna de uma fábrica desativada em Colégio, na Zona Norte. Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo do jovem, na altura do número 380 da Estrada do Colégio, na tarde da última segunda-feira (16).

De acordo com uma fonte próxima à corporação ouvida pela reportagem de O DIA, o caso é tratado como uma fatalidade, já que crianças e adolescentes costumavam se banhar no local clandestinamente.

As investigações estão com a 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do menino. A reportagem tenta contato com a Prefeitura do Rio para checar que providências podem ser tomadas neste caso, para que o local deixe de ser usado como área de lazer por questões de segurança.