Cisterna fica em uma empresa desativada na Estrada do Colégio - Reprodução/Google Street View

Publicado 17/02/2026 13:55

Rio – Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (16), dentro da cisterna de uma fábrica desativada no bairro de Colégio, na Zona Norte. A Polícia Militar recebeu chamado para uma ocorrência de afogamento no local.

Equipes do quartel de Irajá do Corpo de Bombeiros também estiveram no imóvel, situado na altura do número 380 da Estrada do Colégio, pouco depois das 17h, mas já encontraram o jovem sem vida.

A Polícia Civil informou que agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) investigam a causa da morte.