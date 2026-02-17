Atropelamento ocorreu durante um evento de carnaval - Reprodução/redes sociais

Atropelamento ocorreu durante um evento de carnavalReprodução/redes sociais

Publicado 17/02/2026 14:15

Rio – Um motorista atropelou um grupo de pessoas que acompanhava um evento de carnaval no bairro Divino, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (16).

O Corpo de Bombeiros, acionado por volta de 22h, informou que enviou equipes do quartel de Duque de Caxias para a Rua Campo Grande, altura do número 80, próximo à Praça do Galo. Os militares levaram as vítimas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no mesmo município.

De acordo com a direção do HMAPN, dois homens, duas mulheres e uma adolescente, de 16, estiveram na unidade. André Luís de Freitas, de 27 anos; Julyana Cristina Mello, de 25; Salomão de Paula Lopes, 24, e Larissa Camara, de 21, apresentavam dores e escoriações em braços e pernas. Como não sofreram fraturas, receberam alta após realização de exames de imagens e período de observação, assim como a adolescente.

Policiais do 15º BPM (Caxias) também receberam chamado para a ocorrência. Segundo a PM, os agentes localizaram o motorista, que alegou uma falha nos freios como causa para uma perda de controle do veículo e o consequente atropelamento. Ele foi conduzido à 60ª DP (Campos Elíseos).