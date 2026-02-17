O coletivo da linha 298 teria avançado o sinal, atingindo o articulado - Reprodução

Publicado 17/02/2026 16:53

Rio - Um grave acidente envolvendo um ônibus da linha 298 (Acari x Centro) e uma composição do BRT deixou 21 pessoas feridas na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (17), na altura da estação Otaviano. De acordo com a Mobi-Rio, o coletivo da linha 298 teria avançado o sinal, atingindo o articulado.



Segundo o Corpo de Bombeiros, quartéis de Campinho, Irajá e Jacarepaguá foram acionados para a ocorrência. Das 21 vítimas, 18 foram classificadas com ferimentos leves e três com ferimentos moderados.

As equipes de socorro dos Bombeiros e do Samu realizaram levaram os feridos para diferentes unidades de saúde: oito foram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, cinco para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, quatro para o Salgado Filho e quatro para o Lourenço Jorge.



Devido ao acidente, a calha do BRT no sentido Irajá precisou ser interditada e um desvio operacional foi montado no trecho.