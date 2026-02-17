Qualidade da água em Niterói é investigada após relatos de contaminação - Divulgação

Publicado 17/02/2026 16:58 | Atualizado 17/02/2026 16:59

Rio - Moradores de Niterói acionaram a concessionária responsável pelo abastecimento após a identificação de possível alteração na qualidade da água em condomínios da cidade nesse sábado (14). As ocorrências foram registradas principalmente em Icaraí, na Zona Sul.



De acordo com os relatos, a água armazenada em cisternas apresentou características fora do padrão habitual, como presença de espuma e odor. A situação levou à suspensão do uso da água em alguns imóveis de forma preventiva.

"Um técnico veio no meu condomínio, levou amostra d'água para análise e fechou a saída de água. Estamos aguardando outra equipe da Águas de Niterói para lavar a cisterna e a caixa d'água", explicou uma moradora nas redes sociais.



Em comunicado, a Águas de Niterói informou que equipes técnicas realizaram vistorias e não encontraram qualquer tipo de contaminação na água que abastece o município. "A concessionária verificou todos os reservatórios e redes de distribuição de água e não encontrou nenhuma evidência de contaminação. Todas as regiões se encontram com abastecimento normal, dentro dos padrões de qualidade", escreveu.

A empresa ainda relatou que está vistoriando os imóveis que sinalizaram preocupação no aspecto da água e encontrou casos pontuais de cisternas sujas. Ainda segundo a Águas de Niterói, foram disponibilizados abastecimentos emergenciais por caminhão-pipa para os locais afetados durante as análises.



"A concessionária constatou alguns casos pontuais de cisternas sujas, provavelmente como consequência das enchentes que atingiram o município nas últimas semanas, sem qualquer tipo de evidência de contaminação causada pelo abastecimento. A empresa segue também em contato direto com a Cedae, responsável pela produção de água, que também afirma não haver qualquer tipo de anormalidade na produção", comunicou.