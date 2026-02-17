Objetos recuperados podem ser retirados na estação Carioca/Centro - Divulgação/MetrôRio

Objetos recuperados podem ser retirados na estação Carioca/CentroDivulgação/MetrôRio

Publicado 17/02/2026 14:58

Rio – A alegria de um folião entre um bloco e outro pode se apagar em questão de segundos diante de uma situação da qual ninguém está livre: a perda de um objeto, como o telefone celular, a carteira com documentos e cartões bancários ou até óculos escuros. Mas se esse indesejável momento ocorrer dentro de uma composição ou estação do metrô, um sopro de esperança de encontrar aquele objeto importante é o setor de “Achados e Perdidos”.

O MetrôRio, responsável pelo sistema de transporte, informa que o usuário pode procurar pelo serviço de diferentes formas. Uma delas é o formulário online, na seção Fale Conosco, no site da concessionária – acesse aqui

Após preencher dados e meios de contato, o cliente deve marcar a opção “Achados e Perdidos” e selecionar a estação onde acha que perdeu o objeto, a data e o horário. Por fim, no campo mensagem, é preciso descrever o item com o máximo possível de detalhes (cor, marca, material...). Após um número de protocolo de atendimento ser gerado, o MetrôRio entra em contato.

Outras possibilidades são o chat online, também no site da concessionária, ou o número 0800 595 1111.

Se o item for localizado, a retirada acontece, após agendamento, no Espaço do Cliente, na estação Carioca/Centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 17h, exceto feriados. Todos os objetos recuperados permanecem guardados por até 60 dias. Depois desse prazo, são destinados a doações para instituições sociais.

E caso o objeto caia na linha férrea, a orientação é para que o passageiro acione um funcionário do serviço.