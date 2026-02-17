Duas vítimas foram encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço JorgeDivulgação/Prefeitura do Rio
Ônibus sobe em calçada e atropela três pessoas em Jacarepaguá
Uma mulher, um homem e uma criança de 8 anos foram encaminhadas a unidades de saúde
Pista usada para manobra de carros alegóricos das escolas de samba sofre afundamento
Prefeitura precisou remover árvores danificadas na Avenida Presidente Vargas, bem em frente à esquina com a Marquês de Sapucaí
Água com alteração de qualidade é investigada em Niterói
Concessionária foi acionada após denúncias registradas no fim de semana em bairros da Zona Sul
Ônibus atinge BRT em Madureira e deixa feridos
Vítimas foram encaminhadas para quatro hospitais da rede pública
Homem morre após ser agredido a pauladas por comerciante e gera confusão na Zona Oeste
Alisson Daniel Lima de França foi deixado na porta de hospital, mas não resistiu; em retaliação, moradores saquearam loja do suspeito
Celular, cartão, documentos... saiba como recuperar objetos perdidos no metrô durante o Carnaval
Todos os itens recolhidos ficam guardados por até 60 dias
