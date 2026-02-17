Duas vítimas foram encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge - Divulgação/Prefeitura do Rio

Duas vítimas foram encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço JorgeDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 17/02/2026 22:02

Rio - Um ônibus atropelou três pessoas na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na tarde de domingo (15). As vítimas são uma mulher, um homem de aproximadamente 40 anos e uma criança de 8 anos. A primeira foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, enquanto as outras duas deram entrada no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Câmeras de segurança mostraram que o coletivo perdeu o controle e subiu em uma calçada onde as vítimas estavam paradas, acompanhadas de um grupo com cerca de dez pessoas. Após atropelar três, o ônibus colidiu com um poste e uma árvore, forçando a parada. O caso está sendo investigado pela 41ª DP (Tanque).

Em nota, a Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que aguarda a perícia para entender a dinâmica do acidente.