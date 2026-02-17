Loja é saqueada após morte de homem em Paciência - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/02/2026 16:03

Rio - Alisson Daniel Lima de França morreu após ser agredido a pauladas durante uma discussão com um comerciante em Jardim Palmares, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O crime, aconteceu no último sábado (14). Em retaliação ao assassinato, moradores da região saquearam o estabelecimento comercial do agressor.

De acordo com a PM, o 27º BPM (Santa Cruz) foi acionado ao Hospital Municipal Pedro II para verificar uma ocorrência de lesão corporal. Na unidade, a equipe foi informada de que Alisson havia sido deixado na portaria por pessoas não identificadas, que fugiram em seguida. Apesar do socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e realiza diligências para apurar os fatos.