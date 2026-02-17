Loja é saqueada após morte de homem em PaciênciaReprodução/TV Globo
Homem morre após ser agredido a pauladas por comerciante e gera confusão na Zona Oeste
Alisson Daniel Lima de França foi deixado na porta de hospital, mas não resistiu; em retaliação, moradores saquearam loja do suspeito
Ônibus sobe em calçada e atropela três pessoas em Jacarepaguá
Uma mulher, um homem e uma criança de 8 anos foram encaminhadas a unidades de saúde
Água com alteração de qualidade é investigada em Niterói
Concessionária foi acionada após denúncias registradas no fim de semana em bairros da Zona Sul
Ônibus atinge BRT em Madureira e deixa feridos
Vítimas foram encaminhadas para quatro hospitais da rede pública
Homem morre após ser agredido a pauladas por comerciante e gera confusão na Zona Oeste
Alisson Daniel Lima de França foi deixado na porta de hospital, mas não resistiu; em retaliação, moradores saquearam loja do suspeito
Celular, cartão, documentos... saiba como recuperar objetos perdidos no metrô durante o Carnaval
Todos os itens recolhidos ficam guardados por até 60 dias
Homem atropela grupo que acompanhava evento de Carnaval em Duque de Caxias
Cinco pessoas precisaram ser hospitalizadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.