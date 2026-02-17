Equipes da prefeitura realizaram reparos emergenciais na pista - Divulgação / COR

Publicado 17/02/2026 19:56 | Atualizado 17/02/2026 22:30

Rio - Um afundamento da calçada na Avenida Presidente Vargas, no trecho de concentração das escolas de samba, assustou as agremiações que estavam se preparando para desfilar na Marquês de Sapucaí. Nesta segunda-feira (16), equipes da Prefeitura do Rio realizaram a remoção de duas árvores que corriam riscos de cair em decorrência do dano causado pelo afundamento, além de reparos emergenciais.

Apesar do susto, técnicos da Defesa Civil constataram que o muro de contenção junto ao canal não sofreu danos e as escolas podem desfilar sem problemas, porque não há riscos de acidentes.

A prefeitura informou que ainda investiga as causas do afundamento. Por precaução, um guindaste que estava posicionado próximo ao local foi realocado para o outro lado da via.