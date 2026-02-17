Equipes da prefeitura realizaram reparos emergenciais na pistaDivulgação / COR
Pista usada para manobra de carros alegóricos das escolas de samba sofre afundamento
Prefeitura precisou remover árvores danificadas na Avenida Presidente Vargas, bem em frente à esquina com a Marquês de Sapucaí
‘Estamos vivas!’: 500 mulheres desfilam na Sapucaí e pedem pelo fim do feminicídio
Grupo atravessou a Avenida levando cartazes e faixas com mensagens de conscientização e pedidos pelo fim da violência contra as mulheres
Tuiuti aposta em carro abre-alas de 60 metros para impactar a Sapucaí; veja detalhes
Estrutura reúne cinco tripés e dois carros, que serão acoplados momentos antes de entrar na Avenida
De bumbum de fora, ex-BBB Juninho desfila pela primeira vez na Sapucaí pela Paraíso do Tuiuti
Embora seja noite de estreia, ele revelou estar tranquilo
Mestre Ciça revela curiosidades dos bastidores do desfile que o homenageou na Viradouro
Profissional diz que subir no carro com a bateria foi um 'momento indescritível'
Antes de desfile, Salgueiro diz que tem 'plena confiança na realização de julgamentos justos'
Escola de samba, ainda, manda recado para torcedores: 'Dia de buscar o título tão sonhado'
Mães ambulantes cobram pontos de apoio para crianças no carnaval
Espaço da prefeitura funciona apenas durante os desfiles à noite
