Suspeitos foram identificados pela Polícia Civil - Reprodução

Publicado 17/02/2026 13:50

João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, com quatro anotações por roubo;

Lucas Pereira dos Santos Plínio, o "LC", de 25 anos, com três passagens pelo mesmo crime;

Weslley Oliveira de Souza, o "Caveirinha", de 23 anos, que acumula passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação.



O crime ocorreu no dia 11 de fevereiro, na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Valentina estava no carro com o pai quando os criminosos interceptaram o veículo para anunciar o assalto. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o automóvel da família foi "fechado" pelos bandidos.