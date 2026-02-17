Suspeitos foram identificados pela Polícia Civil Reprodução

Rio - A Polícia Civil identificou três envolvidos no homicídio da menina Valentina, de 8 anos, baleada durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu. O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, divulgou os nomes e as fotos dos suspeitos.

Os procurados possuem histórico criminal e foram identificados como:
João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, com quatro anotações por roubo;
Lucas Pereira dos Santos Plínio, o "LC", de 25 anos, com três passagens pelo mesmo crime; 
Weslley Oliveira de Souza, o "Caveirinha", de 23 anos, que acumula passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação.

O crime ocorreu no dia 11 de fevereiro, na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Valentina estava no carro com o pai quando os criminosos interceptaram o veículo para anunciar o assalto. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o automóvel da família foi "fechado" pelos bandidos.
No vídeo mostra o pai descendo com as mãos para o alto e se sentando no chão, mas, logo em seguida, os suspeitos atiraram contra o carro e fugiram sem levar nada. Ao retornar ao veículo, o pai percebeu que a filha havia sido atingida na cabeça.

Valentina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde chegou em estado gravíssimo. Ela passou por cirurgia de emergência e permaneceu internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) sob monitoramento contínuo, mas não resistiu aos ferimentos. 