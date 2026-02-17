Os procurados possuem histórico criminal e foram identificados como:
João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, com quatro anotações por roubo;
Lucas Pereira dos Santos Plínio, o "LC", de 25 anos, com três passagens pelo mesmo crime;
Weslley Oliveira de Souza, o "Caveirinha", de 23 anos, que acumula passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação.
O crime ocorreu no dia 11 de fevereiro, na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária. Valentina estava no carro com o pai quando os criminosos interceptaram o veículo para anunciar o assalto. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o automóvel da família foi "fechado" pelos bandidos.
Valentina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde chegou em estado gravíssimo. Ela passou por cirurgia de emergência e permaneceu internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) sob monitoramento contínuo, mas não resistiu aos ferimentos.
