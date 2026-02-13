O pai da menina se rendeu e saiu do carro com as mãos para o altoReprodução
No vídeo, é possível ver o momento em que o automóvel dos bandidos “fecha” a família. Em seguida, o pai desce com as mãos para o alto e senta no chão. Logo depois, os criminosos atiram e fogem. Em meio ao desespero, o motorista volta para o carro e percebe que a filha foi atingida.
Vídeo mostra tentativa de assalto que terminou com menina de 8 anos baleada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 13, 2026
Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/uv2xqes5WV
Na noite desta quinta-feira (13), parentes da vítima fizeram um protesto contra a violência na região. À imprensa, o tio da criança, Moisés da Costa Passos, afirmou que a sobrinha está entre a vida e a morte no Hospital Geral de Nova Iguaçu.
"Os elementos já desceram do carro atirando e essa bala pegou na V. C, justamente na cabeça. Ela está no Hospital de Nova Iguaçu, entre a vida e a morte, só um milagre na vida dela. Eu creio que Deus vai fazer um milagre! Mas nós estamos abandonados, As autoridades não fazem nada, por isso estamos aqui fazendo essa manifestação pacífica junto das pessoas para poder chamar atenção das autoridades para que eles façam alguma coisa", disse.
O tio frisou ainda sobre o sentimento de revolta com o ocorrido. "É revoltante que uma criança de 8 anos, uma criança pura, ter tomado um tiro. Estamos revoltados, alguém tem que fazer alguma coisa, queremos justiça!", relatou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.