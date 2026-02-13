O pai da menina se rendeu e saiu do carro com as mãos para o alto - Reprodução

Publicado 13/02/2026 09:31 | Atualizado 13/02/2026 13:41





No vídeo, é possível ver o momento em que o automóvel dos bandidos “fecha” a família. Em seguida, o pai desce com as mãos para o alto e senta no chão. Logo depois, os criminosos atiram e fogem. Em meio ao desespero, o motorista volta para o carro e percebe que a filha foi atingida. Rio – Câmeras de segurança flagraram o momento da tentativa de assalto em que uma menina de 8 anos foi baleada na cabeça , na noite da última quinta-feira (11), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A criança estava com o pai em um veículo quando criminosos anunciaram o roubo e atiraram na direção do carro.No vídeo, é possível ver o momento em que o automóvel dos bandidos “fecha” a família. Em seguida, o pai desce com as mãos para o alto e senta no chão. Logo depois, os criminosos atiram e fogem. Em meio ao desespero, o motorista volta para o carro e percebe que a filha foi atingida.

pic.twitter.com/uv2xqes5WV — Jornal O Dia (@jornalodia) February 13, 2026



Na noite desta quinta-feira (13), parentes da vítima fizeram um protesto contra a violência na região. À imprensa, o tio da criança, Moisés da Costa Passos, afirmou que a sobrinha está entre a vida e a morte no Hospital Geral de Nova Iguaçu.



"Os elementos já desceram do carro atirando e essa bala pegou na V. C, justamente na cabeça. Ela está no Hospital de Nova Iguaçu, entre a vida e a morte, só um milagre na vida dela. Eu creio que Deus vai fazer um milagre! Mas nós estamos abandonados, As autoridades não fazem nada, por isso estamos aqui fazendo essa manifestação pacífica junto das pessoas para poder chamar atenção das autoridades para que eles façam alguma coisa", disse.



O tio frisou ainda sobre o sentimento de revolta com o ocorrido. "É revoltante que uma criança de 8 anos, uma criança pura, ter tomado um tiro. Estamos revoltados, alguém tem que fazer alguma coisa, queremos justiça!", relatou.

Familiares fizeram uma corrente de oração em frente ao Hospital Geral de Nova Iguaçu Rede Social Ainda na porta da unidade, familiares fizeram uma corrente de oração.De acordo com Secretaria de Saúde do município, a menina segue em estado gravíssimo. "A paciente está sob cuidados intensivos das equipes médicas e sendo acompanhada de perto", explicou em comunicado.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

"Em razão da gravidade e das características do fato, o procedimento foi encaminhado para a unidade, que realiza diligências para apurar a autoria do crime", destacou em nota.



