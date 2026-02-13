Sede do Tribunal de Justiça do Rio de JaneiroDivulgação / TJRJ
Para casos urgentes! Plantão do Tribunal de Justiça funcionará todos os dias do Carnaval
Serviço é voltado para decisões que envolvem internação em hospitais, autorização para viagem de crianças e adolescentes e outras questões
