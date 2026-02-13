Sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - Divulgação / TJRJ

Sede do Tribunal de Justiça do Rio de JaneiroDivulgação / TJRJ

Publicado 13/02/2026 10:54

Durante o período de folia, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro continuará funcionando 24h para garantir o atendimento imediato de medidas de caráter urgente, como habeas corpus, autorização para viagem de crianças e adolescentes, alvará de sepultamento, busca e apreensão de menores, internação em hospitais, mandados de prisão, casos de violência doméstica e familiar, pedidos de liminar, mandados de segurança e outras situações que exijam decisão imediata.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio, o plantão vai até as 11h de quinta-feira (19), quando a instituição voltará ao horário normal de funcionamento.

O endereço é Rua Dom Manuel s/nº, Praça XV.