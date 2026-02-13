Maracanã é o principal palco do futebol brasileiro - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 13/02/2026 08:45

Rio - Guardas municipais prenderam em flagrante, na noite desta quinta-feira (12), um ambulante que teria cobrado R$ 2.400 por duas latas de cerveja para dois turistas dinamarqueses no entorno do Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, após o jogo entre Botafogo e Fluminense.

O pai e o filho perceberam que haviam sofrido um golpe logo após efetuarem o pagamento em uma máquina de cartão de crédito. Eles acionaram os agentes do Grupamento Tático Móvel que realizavam patrulhamento na região e os guardas localizaram o ambulante, de 21 anos. Na máquina, constavam duas cobranças de valores muito acima do normal para latas de cerveja.

O golpista foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal e deve responder por estelionato.