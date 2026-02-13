Policiais do 3º BPM recuperaram parte da carga roubada - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/02/2026 17:40 | Atualizado 13/02/2026 19:54

Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) impediram o roubo de uma carga de laticínios, na tarde desta sexta-feira (13), na comunidade Camarista Méier, no Engenho de Dentro, na Zona Norte. O motorista e o ajudante, que estavam sob domínio do grupo, foram resgatados.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento em uma localidade conhecida como Brinquedo, quando avistaram criminosos fazendo o transbordo dos produtos e mantendo as vítimas sob ameaças.

O condutor relatou aos policiais que os bandidos o abordaram, à luz do dia, em frente a um supermercado localizado na Rua Dias da Cruz, a mais movimentada do Méier, também na Zona Norte, e o obrigaram a acessar a comunidade.

As equipes recuperaram parcialmente a carga. Os criminosos conseguiram fugir em motocicletas. A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos).