Policiais do 3º BPM recuperaram parte da carga roubadaDivulgação/PMERJ
PMs resgatam motorista e impedem roubo de carga em comunidade no Engenho de Dentro
Vítima relatou ter sido abordada pelos criminosos em uma movimentada via do Méier
Seis pessoas são presas em galpão com mercadorias e ligação irregular de energia em Paciência
Notas fiscais apresentadas, segundo a Polícia Civil, tinham destinos diferentes do galpão
Confira as praias recomendadas para banho no RJ durante o Carnaval
Boletim do Inea apontou 20 locais para os foliões, turistas e moradores frequentarem com segurança
Turista que sofreu descarga elétrica durante chuva em Copacabana tem alta e volta ao Chile
Ela passava perto de um poste na Rua Santa Clara quando ocorreu o incidente
Homem que planejava matar ex-companheira antes do Carnaval é preso em Niterói
Suspeito já tinha invadido a casa da vítima antes e alugou um imóvel em Niterói para vigiá-la
Caso Marielle: MPF denuncia delegados e policial por obstrução de Justiça e associação criminosa
De acordo com o documento, grupo liderado pelo ex-delegado Rivaldo Barbosa se aproveitou de um 'contexto de mercantilização de homicídios existente no estado'
