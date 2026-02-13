Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas Reprodução
Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 12h55. Uma das vítimas morreu no local da colisão, enquanto a outra foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Equipes do SAMU também estiveram na via para prestar atendimento para outras vítimas, que também ficaram feridas.
Duas faixas da via precisaram ser ocupadas para o trabalho de socorro e a remoção dos veículos. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente causou retenção no trânsito a partir do Elevado Rufino Pizarro.
