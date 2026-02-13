Carnaval dos cariocas será com temperaturas elevadas - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Carnaval dos cariocas será com temperaturas elevadas Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 13/02/2026 18:47 | Atualizado 13/02/2026 19:55

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou, nesta sexta-feira (13), o boletim de balneabilidade com 20 praias recomendadas para banho nas zonas Sul e Oeste do Rio durante todo o Carnaval. Os foliões, turistas e moradores poderão curtir também seis praias em Niterói.

As praias liberadas na capital fluminense são Barra de Guaratiba, Grumari (exceto no canto direito da praia), Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Reserva, Barra da Tijuca, Joatinga, Pepino, Vidigal, São Conrado, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Flamengo (exceto na Foz do Rio Carioca) e Glória. Estão impróprias as praias da Urca e Botafogo.



Em Paquetá, estão recomendadas para o banho de mar as praias do Catimbau e Prainha. Já as demais praias estão impróprias.



Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Está desaconselhado o banho nas praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba e Eva.



O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.

Carnaval de temperaturas altas



Segundo o Sistema Alerta Rio, entre o sábado (14) e a segunda-feira (16), o predomínio será de céu com poucas nuvens, ainda sem possibilidade de chuva . Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura permanecerá alta. De acordo com o Alerta Rio, a variação será de 38°C a 20°C.

Já na terça (17), a aproximação de uma frente fria vai influenciar o tempo na cidade do Rio. Haverá aumento de nebulosidade no fim do dia e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão moderados e a temperatura irá alternar entre 38°C e 22°C.